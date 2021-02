Élections municipales 2021 - Plus de 270 personnes ont démontré leur intérêt pour la politique municipale dans le cadre d'un événement virtuel





QUÉBEC, le 12 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Ce sont 276 personnes qui ont répondu présent au rendez-vous virtuel « Je me présente » lancé par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, afin d'encourager les jeunes et les femmes à faire le saut en politique municipale lors des prochaines élections municipales.

Pour l'occasion, plusieurs personnalités du monde municipal et du milieu scolaire inspirantes ont fait part de leur expérience et de leur parcours. Animée par Mme Marie Grégoire, communicatrice et ancienne députée de l'Assemblée nationale, l'activité a ainsi permis aux nombreux jeunes participants et participantes d'échanger sur le thème et d'en savoir plus sur les motivations à s'impliquer des mairesses Audrey Boisjoly (Saint-Félix-de-Valois) et Maude Laberge (Sainte-Martine). La présidente de l'Union étudiante du Québec, Jade Marcil, ainsi que la présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec, Noémie Veilleux, ont aussi pris part aux discussions.

Rappelons que les jeunes de 18 à 34 ans représentaient seulement 8,7 % des candidatures aux élections municipales de 2017. Ils comptent pourtant pour 26,4 % de la population, d'où l'importance de les encourager à prendre leur place et à faire le saut en politique municipale. Durant ce panel virtuel, les participants ont pu en apprendre davantage sur les rôles des personnes élues au palier municipal et être encouragés à déposer leur candidature cet automne.

D'autres occasions semblables se présenteront au cours des prochains mois, puisque le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation tiendra, en collaboration avec des partenaires, une série de séances d'information virtuelles adaptées aux réalités des différentes régions du Québec.

« Je trouvais important que les jeunes adultes puissent avoir une occasion d'en savoir plus sur le parcours de personnalités inspirantes qui ont fait le saut en politique. Les élus municipaux ont la capacité de créer l'avenir, d'influencer concrètement leur milieu de vie. Que ce soit pour la lutte contre les changements climatiques, le transport collectif, la vitalité économique des régions, il y a de la place pour les jeunes, pour les femmes, en politique. Ce fut une bonne façon de mettre cela en lumière et de démystifier ce qu'il en est. J'ai été agréablement surprise, dans un contexte où les jeunes sont sous-représentés lors des mises en candidature, de voir que nous avons eu plus de 270 personnes à l'événement aujourd'hui! C'est très positif! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Il y a plusieurs similitudes entre l'implication dans les fédérations et les associations étudiantes et l'engagement en politique municipale. J'invite tous les jeunes qui souhaitent changer les choses et s'impliquer dans leur communauté à réfléchir à la possibilité de se présenter aux prochaines élections municipales. La voix des jeunes doit aussi être entendue dans les lieux décisionnels. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« En tant que ministre de la Condition féminine, je ne peux que me réjouir du succès d'un tel événement. L'intérêt grandissant des femmes pour la politique municipale est un pas de plus vers un Québec plus représentatif pour les générations futures. Notre gouvernement souhaite poursuivre son engagement pour favoriser une meilleure représentation des femmes dans toutes les sphères de la société, pour un Québec plus inclusif et plus égalitaire. »

Isabelle Charest, ministre responsable de la Condition féminine

La première phase de la campagne Je me présente , lancée en novembre dernier, s'adressait aux femmes, elles aussi sous-représentées par rapport à leur poids démographique aux conseils municipaux. D'autres actions visant toute la population seront mises en place d'avril à septembre 2021.

, lancée en novembre dernier, s'adressait aux femmes, elles aussi sous-représentées par rapport à leur poids démographique aux conseils municipaux. D'autres actions visant toute la population seront mises en place d'avril à septembre 2021. Lors des dernières élections municipales, en 2017 :

En tout, 4 472 postes sur une possibilité d'un peu plus de 8 000 avaient été pourvus sans opposition;



Pour 217 municipalités, tous les postes avaient été pourvus par acclamation;



Seulement la moitié des municipalités en élection avait connu une course à la mairie.

Pour consulter le calendrier des séances d'information Je me présente aux élections municipales 2021 : https://jemepresente.gouv.qc.ca/je-minforme/seances-dinformation/. Veuillez noter que de nouvelles séances seront ajoutées régulièrement.

