Avis aux médias - Veillées pour rendre hommage aux intervenantes de la protection de la jeunesse décédées





MONTRÉAL, le 12 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Deux veillées se tiendront le lundi 15 février 2021 à partir de 17 h 30 afin de rendre hommage aux deux intervenantes de la protection de la jeunesse dont le décès a été annoncé plus tôt cette semaine, de soutenir les équipes de la protection de la jeunesse de Montréal et de permettre un recueillement. Ces deux événements sont ouverts à la population et aux médias. Des représentant·e·s de tous les partis politiques y sont également invité·e·s.

Ces deux veillées auront lieu devant les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse Maisonneuve Est et Henri-Bourassa Est.

Aide-mémoire

Quoi : Veillées pour rendre hommage aux intervenantes de la protection de la jeunesse décédées



Quand : Lundi 15 février 2021 à 17 h 30



Où : Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse Maisonneuve Est

1001, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal QC H2L 4P9 et Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse Henri-Bourassa Est

1161, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal QC H2C 3K2

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente quelque 60?000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau, dont près de 6 000 au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

