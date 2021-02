Jeunes confrontés à des obstacles à l'emploi : Le gouvernement du Canada consacre de nouveaux fonds





VANCOUVER NORD, BC, le 12 févr. 2021 /CNW/ - La relance économique du Canada repose sur la capacité des jeunes à décrocher de bons emplois bien rémunérés. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures vigoureuses afin de leur offrir le soutien dont ils ont besoin pour se relever des répercussions de la COVID-19 et bien planifier leur carrière.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a rencontré virtuellement des représentants de la Hollyburn Family Services Society, afin de souligner leur projet novateur, Wired 4 Success, financé dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ).

La ministre Qualtrough a déclaré que depuis septembre 2020, cet organisme a reçu près de 460?000 $ supplémentaires en financement, et que leur projet sera prolongé jusqu'en juin 2021. Cela leur permettra de continuer à offrir de l'aide à l'emploi aux jeunes de Vancouver Nord. Plus précisément, ces fonds profiteront aux jeunes pour qui la pandémie a rendu encore plus difficile le fait de décrocher un emploi. Le nombre de participants au projet passera également de 146 à 185.

Pendant plus de quatre ans, la Hollyburn Family Services Society, grâce à son projet Wired 4 Success, a fourni à des jeunes peinant à se trouver du travail de la formation professionnelle ciblée et des possibilités d'emploi. Parmi les participants figurent des jeunes autochtones, itinérants et handicapés, ainsi que des jeunes qui ont quitté prématurément l'école ou émigré récemment. Au moyen d'études de cas, de formations professionnelles en groupe et de séances de perfectionnement individuelles, les jeunes participant à ce projet ont tiré profit d'un large éventail de compétences, de connaissances et d'expériences professionnelles dans les secteurs de l'hospitalité, de l'art, des technologies et des médias.

L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute aux engagements pris dans l'Énoncé économique de l'automne et dans le discours du Trône, lequel incluait la promesse, à travers la SECJ, de créer davantage de possibilités d'emploi pour les jeunes canadiens afin de surmonter la pandémie. Combinées, ces mesures n'ont pas seulement procuré aux jeunes le soutien financier dont ils ont besoin; elles leur ont également donné un accès continu aux outils et aux possibilités qui leur permettront de se construire des carrières longues et fructueuses.

« Chaque jeune mérite d'avoir une chance de réussir et de faire progresser sa carrière. Le projet de la Hollyburn Family Services Society contribue à ce que personne ne soit laissé pour compte à cause de la pandémie. Grâce à cette initiative, des jeunes de tous les horizons auront accès aux outils et aux ressources dont ils ont besoin pour trouver un travail gratifiant. J'ai très hâte de voir se concrétiser ce projet et de constater les incroyables répercussions qu'il aura sur les jeunes de Vancouver Nord. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

« À travers la vaste gamme de ses programmes, la Hollyburn Family Services Society a transfiguré la vie d'innombrables jeunes de la Rive-Nord. Le projet Wired 4 Success, tout particulièrement, aide les jeunes qui peinent à trouver du travail et les met sur la bonne voie pour décrocher emploi et carrière. Au vu des conséquences disproportionnées qu'a eues la COVID-19 sur l'emploi chez les jeunes, il est aujourd'hui plus crucial que jamais d'investir dans l'avenir de ces derniers. Je salue tout le travail que fait cet organisme pour aider notre collectivité à répondre à ses besoins essentiels. »

- Le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, Jonathan Wilkinson

« Pour certains jeunes vivant sur la rive de Vancouver Nord, trouver et conserver un emploi est difficile. Ils n'ont pas les compétences que recherchent les employeurs. Le projet Wired 4 Success de la Hollyburn Family Services Society s'adresse tout particulièrement à eux. Ce programme pratique, qui offre des services exhaustifs, fait davantage que transformer les jeunes en employés convoités; il aide les entreprises locales qui manquent de main-d'oeuvre. Le fait d'offrir ce programme dans la collectivité de la Rive-Nord, évitant ainsi aux jeunes d'avoir à traverser un pont pour accéder aux services, est très certainement la raison pour laquelle la majorité des participants quittent Wired 4 Success en ayant décroché un emploi. »

- Hollyburn Family Services Society

En avril 2020, le gouvernement du Canada a injecté, à travers la SECJ d'Emploi et Développement social Canada , 492 millions de dollars sur trois ans dans plus de 270 projets réalisés à l'échelle du Canada , afin d'aider les jeunes qui peinent à trouver un emploi.





a injecté, à travers la SECJ d'Emploi et Développement social , 492 millions de dollars sur trois ans dans plus de 270 projets réalisés à l'échelle du , afin d'aider les jeunes qui peinent à trouver un emploi. De plus, le gouvernement du Canada a annoncé des mesures, en réponse à la COVID-19, pour soutenir les jeunes canadiens et les étudiants touchés par la pandémie. Citons parmi elles un financement additionnel de 187,7 millions de dollars dans le cadre de la SECJ, afin d'offrir 9?500 possibilités d'emploi supplémentaires aux jeunes canadiens, en particulier ceux qui peinent à trouver du travail.





a annoncé des mesures, en réponse à la COVID-19, pour soutenir les jeunes canadiens et les étudiants touchés par la pandémie. Citons parmi elles un financement additionnel de 187,7 millions de dollars dans le cadre de la SECJ, afin d'offrir 9?500 possibilités d'emploi supplémentaires aux jeunes canadiens, en particulier ceux qui peinent à trouver du travail. Le projet Wired 4 Success figure parmi plus de 30 projets de la SECJ menés en Colombie-Britannique, et dont l'objectif consiste à donner aux jeunes l'accès aux expériences de travail dont ils auront besoin pour aider leur carrière. Sur trois ans, le gouvernement du Canada consacre près de 60 millions de dollars à l'appui de projets menés en Colombie-Britannique dans le cadre de la SECJ.





consacre près de 60 millions de dollars à l'appui de projets menés en Colombie-Britannique dans le cadre de la SECJ. La SECJ est une initiative horizontale du gouvernement du Canada . Elle est déployée de façon collaborative par 11 ministères et agences, dont Emploi et Développement social Canada . Lancée au cours de l'été 2019, la SECJ, une stratégie modernisée, intègre les trois volets de la précédente version (Connexion compétences, Objectif carrière et Expérience emploi d'été) en un réseau de prestation de services plus efficace et souple.





. Elle est déployée de façon collaborative par 11 ministères et agences, dont Emploi et Développement social . Lancée au cours de l'été 2019, la SECJ, une stratégie modernisée, intègre les trois volets de la précédente version (Connexion compétences, Objectif carrière et Expérience emploi d'été) en un réseau de prestation de services plus efficace et souple. Depuis son lancement en 2017, ce projet de la Hollyburn Family Services Society, Wired 4 Success, a reçu jusqu'à 2,1 millions de dollars de financement dans le cadre de la SECJ afin qu'il puisse continuer à aider les jeunes de Vancouver Nord. Plus précisément, ce projet aide les jeunes qui peinent à se trouver un emploi : il leur permet d'acquérir les compétences, l'expérience de travail et les capacités dont ils ont besoin pour intégrer avec succès le marché du travail.

