La ministre Jordan termine avec succès la première semaine de l'engagement sur la nouvelle Stratégie de l'économie bleue du Canada





OTTAWA, ON, le 12 févr. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada élabore actuellement une Stratégie de l'économie bleue visant à développer nos secteurs océaniques par la création d'emplois, l'inclusion, et la conservation. Cette stratégie permettra d'exploiter les possibilités sur les trois côtes, pour stimuler les idées novatrices, créer plus d'emplois, et assurer un avenir plus prospère aux communautés autochtones et côtières. Elle aidera aussi à positionner le Canada comme un chef de file mondial dans l'économie bleue sur la scène internationale.

L'efficacité de la Stratégie de l'économie bleue se traduit par une économie dans laquelle se reconnaîtra la population canadienne d'un océan à l'autre ? les secteurs océaniques, les innovateurs, les groupes environnementaux, les communautés autochtones et non autochtones, de partout au pays. Au cours de la semaine dernière, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne a tenu des tables rondes avec des dirigeants de certains de ces secteurs clés, notamment les secteurs des pêches et de l'aquaculture, le milieu universitaire, et les femmes leaders dans les secteurs océaniques, afin d'entendre leurs suggestions sur une Stratégie de l'économie bleue du Canada.

Au cours de ces tables rondes, la ministre Jordan a entendu parler de l'importance des pêches de la Colombie-Britannique, et du tourisme côtier de la région du Pacifique, du niveau d'importance de disposer de données fiables, opportunes, et accessibles sur nos océans de la part des océanographes et des professeurs, ainsi que de la nécessité d'une collaboration entre les communautés, les Premières Nations, et l'industrie, en vue de mettre sur pied une Stratégie, qui tienne compte des facteurs économiques, sociaux et environnementaux.

Le gouvernement du Canada continuera à organiser des tables rondes, et la population canadienne sera bientôt invitée à faire part de ses commentaires grâce à un engagement en ligne. Les personnes intéressées pourront également visiter le site Web sur l'économie bleue où ils pourront télécharger une trousse d'outils concernant l'engagement, en vue d'organiser leurs propres discussions.

L'engagement des peuples autochtones est essentiel à l'élaboration de cette Stratégie. Les peuples autochtones possèdent un vaste savoir et une expérience précieuse en raison de leur relation étroite et de longue date avec les océans du Canada. Les intervenants autochtones participeront à des tables rondes de la Ministre et du ministère, et tous les peuples autochtones pourront faire part de leurs points de vue sur la manière dont une Stratégie de l'économie bleue pourrait mieux servir leurs priorités économiques et environnementales, grâce à l'engagement en ligne.

Citations

« Ce que nous avons entendu cette semaine, c'est que la population canadienne est d'accord : notre économie bleue a un grand potentiel de croissance. Nous allons continuer à travailler avec les peuples autochtones, l'industrie, les écologistes et d'autres encore, pour créer une stratégie qui garantira que nous exploitons durablement nos ressources océaniques à leur plein potentiel. La population canadienne veut une économie bleue florissante, qui repose sur la protection, la production, et la prospérité, et c'est exactement ce que nous nous efforçons de faire. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

La ministre Jordan a lancé l'engagement sur la nouvelle Stratégie de l'économie bleue du Canada le 8 février 2021. Du 8 au 12 février 2021, elle a tenu 9 tables rondes avec des dirigeants du secteur de la pêche et de l'aquaculture, des innovateurs dans le domaine des océans, des universitaires, et des femmes leaders dans le secteur océanique.

La Banque mondiale définit l'économie bleue comme étant l'utilisation durable des ressources océaniques en vue de stimuler la croissance économique et d'améliorer les moyens de subsistance et les emplois, tout en protégeant la santé des écosystèmes marins.

Avant la pandémie de COVID-19, l'économie océanique contribuait grandement au produit intérieur brut (PIB) national, en ajoutant environ 31,7 milliards de dollars par an (soit 1,6 % du PIB total) et près de 300 000 emplois dans une vaste gamme de secteurs.

Le MPO continuera de travailler avec ses partenaires fédéraux, y compris Transports Canada, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Ressources naturelles Canada, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada , Infrastructure Canada, Affaires mondiales Canada et les agences de développement régional, entre autres, pour faire progresser cette initiative pangouvernementale fédérale.

Produits annexes :

Lien connexe

Restez branché

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Abonnez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et bien plus par fils RSS. Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, consultez le lien https://www.dfo-mpo.gc.ca/connect/index-fra.htm

SOURCE Pêches et Océans Canada

Communiqué envoyé le 12 février 2021 à 14:00 et diffusé par :