YAMAHA MOTOR : Résumé des résultats commerciaux consolidés - Exercice 2020 clos le 31 décembre -





Yamaha Motor Co., Ltd. (TOKYO : 7272) a annoncé ses résultats commerciaux consolidés pour l'exercice complet. Le chiffre d'affaires net s'est élevée à 1 471,3 milliards JPY (soit une baisse de 193,5 milliards JPY, ou 11,6 % par rapport à l'exercice précédent). Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 81,7 JPY (soit une baisse de 33,7 milliards JPY, ou 29,2 %), le bénéfice ordinaire a été de 87,7 milliards JPY (soit une diminution de 31,8 milliards JPY, ou 26,6 %) et le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère a atteint 53,1 milliards JPY (soit une baisse de 22,7 milliards JPY, ou 29,9 %). Nous avons pu nous remettre en partie des effets négatifs de la pandémie de COVID-19 au premier semestre avec un chiffre d'affaires au quatrième trimestre (octobre à décembre) de 404,2 milliards JPY (soit une augmentation de 6,7 milliards JPY, ou 1,7 % par rapport à la même période de l'exercice précédent), le bénéfice d'exploitation ayant atteint 25,3 milliards JPY (soit une augmentation de 9,9 milliards JPY, ou 64,5 %). Au cours de l'exercice, le dollar américain s'est échangé à 107 JPY (une appréciation de 2 JPY par rapport à l'exercice précédent) et l'euro à 122 JPY (aucun changement par rapport à la période précédente).

Concernant les ventes nettes, en dépit de l'augmentation des ventes des activités de robotique et de services financiers , les activités de motos et d'engins maritimes au sein de l'activité de mobilité terrestre ont vu leurs volumes de ventes diminuer en raison des effets de la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné une baisse globale des ventes. Le bénéfice d'exploitation a globalement diminué en raison de facteurs tels que l'impact des taux de change et la baisse des taux d'exploitation liée aux fermetures temporaires des activités de fabrication dans chaque pays.

Prévisions des résultats commerciaux consolidés pour le prochain exercice se terminant le 31 décembre 2021

Chiffre d'affaires net : 1 700,0 milliards JPY Bénéfice d'exploitation : 110,0 milliards JPY Revenu ordinaire : 110,0 milliards JPY Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère : 72,0 milliards JPY

À propos de Yamaha Motor Co., Ltd.

Yamaha Motor (TOKYO : 7272) est une entreprise de premier plan spécialisée dans la fabrication de véhicules de mobilité terrestre tels que motos, véhicules tout-terrain, vélos à assistance électrique, ainsi que des engins maritimes tels que bateaux et moteurs hors-bords, et des produits robotiques tels que monteurs de surface et drones, en plus d'être engagée dans le secteur financier. Les activités diverses et la grande variété de produits de la société reposent sur ses technologies exclusives axées sur les groupes motopropulseurs, les châssis et coques, le contrôle électronique et les technologies de fabrication. Yamaha Motor mène ses opérations de développement, de production et de vente à l'échelle mondiale, grâce à ses 140 filiales et sociétés affiliées par mise en équivalence, basées dans 30 pays et régions, travaillant toutes à réaliser la mission de l'entreprise: être une « société créatrice de Kando* ». Environ 90 % des ventes nettes consolidées de l'entreprise sont générées dans plus de 180 pays et régions en dehors du Japon. Merci de consulter le site http://global.yamaha-motor.com.

