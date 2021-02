Programme de sécurisation aux abords des écoles - Montréal sécurisera les abords de 39 écoles en 2021





MONTRÉAL, le 12 févr. 2021 /CNW Telbec/ - À la suite du succès du Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ) l'an dernier, la Ville de Montréal poursuit son déploiement cette année. Le PSAÉ a comme objectif d'accélérer les interventions de sécurisation aux abords des écoles primaires et secondaires de la métropole et dispose d'une enveloppe totale de 25 M$. Cette année, les projets permettront de sécuriser les abords de 39 écoles dans 13 arrondissements, ce qui représente un investissement de 10 M$.

« La sécurité de nos jeunes aux abords d'un nombre important d'écoles s'en trouvera améliorée. Les jeunes qui se rendent à l'école doivent pouvoir le faire en toute sécurité et sans crainte. Améliorer la sécurité aux abords de nos établissements scolaires est une priorité pour notre administration. Je suis donc très heureux que les propositions d'aménagement que nous ont soumis 13 arrondissements aient été retenues », a déclaré Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme et de la mobilité au comité exécutif.

En vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, la Ville centre et les arrondissements se partagent les responsabilités en ce qui a trait au PSAÉ. Ainsi, la Ville centre assure la coordination du programme et son financement par le biais du Service de l'urbanisme et de la mobilité. Les arrondissements sont pour leur part chargés de la planification, de la conception et de la réalisation des travaux sur le réseau routier.

S'inscrivant dans la politique Vision Zéro, lancée en 2018, le PSAÉ témoigne de l'engagement ferme de la Ville de Montréal à encourager les déplacements actifs des jeunes de 5 à 17 ans vers l'école par des aménagements sécuritaires.

« Il est essentiel de prendre des mesures efficaces pour diminuer le risque de collisions impliquant des enfants aux abords des écoles. Chaque accident en est un de trop et c'est pourquoi nous déployons des mesures importantes pour protéger nos jeunes. La sécurité des déplacements de nos tout-petits s'améliore peu à peu et ce n'est que le début », a ajouté M. Caldwell.

L'an dernier, une somme de près de 6 M$ a été investie dans le cadre du PSAÉ afin de sécuriser les environs de 22 écoles dans 10 arrondissements. Pour 2021 et 2022, une somme annuelle de 10 M$ est prévue pour la réalisation d'aménagements.

Le tableau ci-dessous présente les écoles qui bénéficieront de travaux de sécurisation, les échéanciers ainsi que la nature des interventions, qui s'ajoutent aux initiatives des arrondissements sur le réseau local.

Programme de sécurisation aux abords des écoles pour 2021

Arrondissement Écoles ciblées Projet proposé (Nature des travaux) Classification Date de fin

des

travaux prévue Ahuntsic

Cartierville École La Visitation Saillies Dos d'ânes Local 2021-07-31 Ahuntsic-

Cartierville Académie John-Caboto



École Saint-Simon-Apôtre Saillies Dos d'ânes Local 2021-07-31 Ahuntsic-

Cartierville École Saint-André-Apôtre Saillies refuges piétons Local et RAAV 2021-07-31 Côte-des-Neiges-

Notre-Dame-de-

Grâce École Petit Chapiteau Élargissement de trottoir Saillies Mise aux normes feux RAAV 2021-06-26 Côte-des-Neiges-

Notre-Dame-de-

Grâce École Petit Chapiteau Élargissement de trottoir Saillies RAAV 2021-06-26 Lachine École Victor-Thérien Dos d'âne Local 2021-07-26 Lachine Collège Saint-Louis Dos d'âne Local 2021-05-07 LaSalle École Laurendeau-Dunton École LaSalle Elementary Senior Dos d'âne Saillies Panneaux DEL - Arbres Signalisation - Marquage Local 2021-08-28 LaSalle École Allion Elementary LaSalle Community Comprehensive High School Dos d'âne Saillies Panneaux DEL - Arbres Signalisation - Marquage Retrait des bretelles de virage à droite RAAV 2021-08-28 LaSalle École de l'Orée-du-Parc (pas encore ouverte) 2 dos d'âne Rétrécissement de la chaussée

(bordure) 5 arbres Signalisation dégagement

5 mètres et débarcadère Marquage

de traverses à l'époxy Local 2021-08-28 Le Sud-Ouest École Jeanne-Leber Saillies RAAV 2021-09-21 Le Sud-Ouest École Options High School Saillies Local 2021-07-17 Le Sud-Ouest École Options High School Saillies Local 2021-07-17 Le Sud-Ouest École Options High School Saillies RAAV 2021-07-17 Mercier-

Hochelaga-

Maisonneuve École Saint-Justin Réduction de la largeur de la

chaussée Saillies Placette devant l'entrée principale

Bande végétalisée Local 2021-07-24 Mercier-

Hochelaga-

Maisonneuve École Saint-Clément Réduction de la largeur de la chaussée Saillies Placette devant l'entrée principale Bande végétalisée Local 2021-08-07 Mercier-

Hochelaga-

Maisonneuve Armand-Lavergne Réduction de la largeur de la chaussée Saillies

Débarcadère pour autobus avec

mail végétalisé pour protéger la voie

cyclable Local 2021-09-25 Montréal-Nord École secondaire Henri-Bourassa



Gerald McShane Elementary School



École Jules-Verne



Lester B. Pearson High School Traverse piétonne et avancée

de trottoir en milieu de tronçon RAAV 2021-07-28 Outremont Nouvelle-Querbes



École Buissonnière



Centre François-Michelle Saillies Élargissement de trottoirs Intersection surélevée Débarcadères sécuritaires intégrés Marquage et signalisation Afficheur de vitesses lumineux (radar

pédagogique) Mobilier urbain (support

à vélos, banc, bollards, etc.),

Dos d'ânes Local et RAAV 2021-09-05 Rivière-des-

Prairies-Pointe-

aux-Trembles École François La Bernarde



École Denise-Pelletier



École Simone-Desjardins



École Félix-Leclerc Dos d'ânes allongés Local et RAAV 2021-08-28 Rivière-des-

Prairies-Pointe-

aux-Trembles École François La Bernarde Saillies Passage pour élèves surélevé (dos

d'âne allongé) Local 2021-08-15 Rivière-des-

Prairies-Pointe-

aux-Trembles Écoles Daniel-Johnson École François La Bernarde Réaménagement du carrefour du

Tricentenaire/Victoria

Saillies Refuges pour piétons Fermeture d'une partie du terre-plein

central RAAV 2021-08-20 Rivière-des-

Prairies-Pointe-

aux-Trembles École Simone-Desjardins Aménagement de nouveaux trottoirs Local 2021-07-25 Rivière-des-

Prairies-Pointe-

aux-Trembles École Félix-Leclerc Saillies Carrefour surélevé RAAV et local 2021-08-20 Rosemont-La

Petite-Patrie Centre Alphonse-Desjardins (future

école) Intersection surélevée avec saillies et

jardins de pluie Afficheurs de vitesse Signalisation limite de vitesse et corridor

scolaire (sur potence, avec feux clignotants) Ajout d'une phase exclusive piétonne et

cycliste aux feux existants RAAV et local 2021-08-30 Rosemont-La

Petite-Patrie École Père-Marquette Réduction de la largeur de la chaussée Aménagement de saillies draînantes Élargissement des trottoirs sur

Rosemont et Garnier Ajout de feux de circulation RAAV et local 2021-10-12 Saint-Laurent École Enfant-Soleil Saillies Intersection surélevée RAAV et Local 2021-09-01 Saint-Laurent École Édouard-Laurin Saillies Traverse surélevée Local et RAAV 2021-09-01 Saint-Léonard Alphonse-Pesant Saillies Ajout de balises au centre de la chaussée Marquage chaussée Local 2021-10-26 Saint-Léonard Pie-XII Saillies Ajout de balises au centre de la chaussée Marquage chaussée Local et RAAV 2021-10-26 Saint-Léonard Wilfrid-Bastien Saillies Marquage chaussée Local 2021-10-19 Verdun École Notre-Dame-de-

Lourdes Saillies Élargissement du trottoir devant

l'entrée de l'école Local 2021-07-19 Verdun École Chanoine-Joseph-

Théorêt Saillies à mi-bloc avec traverse Élargissement du trottoir devant

l'entrée de l'école Local 2021-08-02 Verdun École des Coquelicots Saillies à mi-bloc avec traverse

devant l'entrée de l'école Local 2021-09-06

