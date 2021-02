Des demandes nombreuses et diversifiées ont été présentées dans le cadre du Défi de réduction du gaspillage alimentaire





OTTAWA, ON, le 12 févr. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé une participation impressionnante au Défi de réduction du gaspillage alimentaire du gouvernement du Canada. En effet, 343 demandes ont été présentées par des innovateurs du Canada et des quatre coins du monde dans le cadre de la première période de réception des demandes.

Initiative de la Politique alimentaire pour le Canada dotée d'un budget de 20 millions de dollars, le Défi de réduction du gaspillage alimentaire a été lancé en novembre 2020 afin d'accélérer et de faire avancer le déploiement de solutions diversifiées et de haut calibre pour réduire le gaspillage alimentaire au Canada. Dans le cadre des volets A et B, jusqu'à 10,8 millions de dollars seront remis aux innovateurs qui proposeront des solutions de modèles d'affaires pour prévenir le gaspillage ou réacheminer les déchets alimentaires à n'importe quel point de la chaîne, de la ferme à l'assiette.

Sur les 343 demandes reçues, bon nombre ont été présentées par des demandeurs qui se sont autoidentifiés comme étant jeunes (c.-à-d. 30 ans ou moins) (27 pour cent), comme faisant partie d'une minorité visible (30 pour cent) et comme étant des femmes (32 pour cent).

Les volets A et B ont été ouverts le 19 novembre 2020 et fermés le 18 janvier 2021. Les demandes sont en cours d'évaluation, et la première série de gagnants et gagnantes sera annoncée au cours des prochains mois. Les volets C et D devraient être lancés au printemps 2021 et seront axés sur les nouvelles technologies qui permettent de prolonger la durée de conservation des aliments ou de transformer les déchets alimentaires en nouveaux aliments ou en produits à valeur ajoutée.

En encourageant l'adoption de plus de solutions au gaspillage alimentaire dans la société canadienne, nous pouvons accroître la disponibilité des aliments, faire économiser les consommateurs et les entreprises et renforcer nos systèmes alimentaires, tout en contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Citation

« Notre gouvernement a fait de la lutte contre le gaspillage alimentaire une priorité dans le cadre de la Politique alimentaire pour le Canada. Il est encourageant de voir le nombre d'innovateurs au Canada qui sont prêts à proposer des solutions pour s'attaquer à ce problème important. En réduisant le gaspillage alimentaire, nous réduisons les gaz à effet de serre tout en améliorant l'accès aux aliments. Ces mesures peuvent signifier des économies pour les consommateurs et de nouveaux débouchés commerciaux intéressants. Je suis impatiente de voir les résultats de ce défi stimulant. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

On estime que plus de la moitié de l'offre alimentaire est gaspillée au Canada chaque année et que près de 50 milliards de dollars de ces pertes sont évitables. Outre les coûts économiques associés, les déchets alimentaires produisent des émissions de gaz à effet de serre qui contribuent aux changements climatiques. Parallèlement, un nombre croissant de Canadiens et Canadiennes font face à l'insécurité alimentaire.

chaque année et que près de 50 milliards de dollars de ces pertes sont évitables. Outre les coûts économiques associés, les déchets alimentaires produisent des émissions de gaz à effet de serre qui contribuent aux changements climatiques. Parallèlement, un nombre croissant de Canadiens et Canadiennes font face à l'insécurité alimentaire. Environ 30 innovateurs seront choisis par Agriculture et Agroalimentaire Canada pour recevoir 100 000 $ et devenir semi-finalistes pour les volets A et B du Défi. Les semi-finalistes seront annoncés au printemps. À la troisième et dernière étape, un gagnant par volet recevra un grand prix qui pourra s'élever jusqu'à 1,5 million de dollars.

Les données sur les demandeurs ont été recueillies au moyen d'un sondage facultatif et ne sont pas partagées, ni utilisées à des fins d'évaluation.

Le gouvernement du Canada appuie aussi la réduction du gaspillage alimentaire dans le cadre du Programme de récupération d'aliments excédentaires, doté de 50 millions de dollars, qui vise à acheminer les produits alimentaires excédentaires dans la filière alimentaire aussi efficacement que possible pour aider des Canadiens vulnérables pendant la pandémie de COVID-19.

appuie aussi la réduction du gaspillage alimentaire dans le cadre du Programme de récupération d'aliments excédentaires, doté de 50 millions de dollars, qui vise à acheminer les produits alimentaires excédentaires dans la filière alimentaire aussi efficacement que possible pour aider des Canadiens vulnérables pendant la pandémie de COVID-19. De plus, dans le cadre du programme Agri-innovation, le gouvernement du Canada a récemment annoncé l'octroi de 6 millions de dollars à l'Enterra Feed Corporation en vue de réduire le gaspillage alimentaire. Cet investissement vise à accroître la production d'aliments pour animaux durables et nutritifs, tout en contribuant à éviter que des aliments ne se retrouvent dans les sites d'enfouissement.

a récemment annoncé l'octroi de 6 millions de dollars à l'Enterra Feed Corporation en vue de réduire le gaspillage alimentaire. Cet investissement vise à accroître la production d'aliments pour animaux durables et nutritifs, tout en contribuant à éviter que des aliments ne se retrouvent dans les sites d'enfouissement. La toute première Politique alimentaire pour le Canada constitue une feuille de route pour aller vers un système alimentaire canadien plus sain et plus durable. Elle prend appui sur un ambitieux programme du gouvernement visant à soutenir la croissance des producteurs et productrices agricoles canadiens et de nos entreprises alimentaires.

Liens

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez notre page Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Communiqué envoyé le 12 février 2021 à 12:49 et diffusé par :