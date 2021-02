Le gouvernement du Canada appuie une solution novatrice pour les Canadiens vulnérables





CALGARY, AB, le 12 févr. 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. La crise de la COVID-19 a montré clairement que l'accès à un logement abordable et à des services de soutien est essentiel à la reprise au Canada, les citoyens partout au pays étant confrontés aux effets dévastateurs de l'augmentation de l'itinérance et des besoins en matière de logement.

C'est pourquoi l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL),a annoncé un financement de 2,5 millions de dollars sur trois ans pour soutenir HelpSeeker, une application numérique qui relie les Canadiens dans le besoin aux services sociaux et de soutien essentiels dans leur communauté locale.

Ce partenariat avec HelpSeeker est le résultat du travail de la SCHL visant à incuber des idées novatrices et à accélérer ou à mettre à l'échelle les solutions qui répondent aux problèmes de logement les plus pressants au pays.

Lancé en 2018, HelpSeeker est actuellement utilisé par 200 municipalités de l'Ouest canadien et met en contact les Canadiens en situation d'itinérance ou à risque de le devenir avec plus de 200 000 organismes de services sociaux locaux. Grâce au soutien financier de la SCHL, HelpSeeker passera des 200 collectivités qu'elle couvre actuellement à 5 000 collectivités à l'échelle nationale.

Citations :

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement, nous investissons dans des approches novatrices en matière de logement qui aideront les Canadiens à obtenir le soutien dont ils ont besoin. Nous sommes fiers d'appuyer des entreprises en démarrage comme HelpSeeker, qui offrent des solutions novatrices alors que nous travaillons à offrir des logements sûrs et abordables à tous les Canadiens. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« L'innovation est un pilier clé de la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement. Le travail accompli par HelpSeeker pour faciliter l'accès au logement et à d'autres services de soutien sociaux pour les personnes les plus à risque est extrêmement important. Notre gouvernement est déterminé à trouver des solutions uniques et nouvelles aux problèmes de logement auxquels nous sommes confrontés. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social (Logement)

« Les problèmes sociaux complexes du Canada nécessitent des approches innovantes qui tirent parti des nouvelles idées et des nouvelles technologies. Cet investissement fédéral nous aidera à résoudre le principal problème des personnes qui recherchent du soutien et qui n'ont pas de moyen facile de trouver de l'aide, ce qui est essentiel pour prévenir l'itinérance en premier lieu. Le solide filet de sécurité sociale du Canada englobe plus de 250 000 organismes de services divers. Notre rôle est de maximiser l'accès au bon service, au bon moment, dans chaque collectivité. » - Alina et Travis Turner, cofondateurs de HelpSeeker

Faits en bref

L'organisme HelpSeeker a déjà reçu du financement d'un laboratoire de solutions de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) pour mettre en oeuvre et améliorer les services qu'il offre. L'objectif de l'Initiative des laboratoires de solutions de la Stratégie nationale sur le logement est d'élaborer des solutions de classe mondiale aux problèmes en matière de logement.





Emploi et Développement social Canada a fourni plus de 100 000 dollars de financement à HelpSeeker en 2019 pour faire l'essai d'un outil de veille en planification des systèmes, y compris des tests avec les collectivités.





a fourni plus de 100 de financement à HelpSeeker en 2019 pour faire l'essai d'un outil de veille en planification des systèmes, y compris des tests avec les collectivités. La SNL du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi - ce qui comprend plus de 12 milliards de dollars engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

HelpSeeker est une entreprise en démarrage canadienne spécialisée dans les technologies sociales et l'innovation qui vise à accélérer la transformation numérique du filet de sécurité sociale afin de maximiser ses résultats équitables.

