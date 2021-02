Cité Elles MTL 2021 - Une quarantaine de Montréalaises participent à une formation virtuelle pour se préparer au rôle d'élue municipale





MONTRÉAL, le 12 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, accompagnée de la présidente du conseil municipal et élue de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Suzie Miron, participent ce matin au coup d'envoi de la cinquième édition de Cité Elles MTL.

Cette formation, destinée aux Montréalaises qui souhaitent approfondir leur intérêt pour la politique municipale, devait avoir lieu en mars 2020, à l'hôtel de ville. En raison de la pandémie et de l'application des mesures sanitaires, cette formation de deux jours a été reportée à aujourd'hui et réunit une quarantaine de participantes. Elle se déroulera en une seule journée et en mode virtuel.

Les participantes ont été choisies à l'hiver 2020 parmi quelque 300 dossiers déposés à la suite d'un appel de candidatures. Elles ont des parcours diversifiés et proviennent de presque tous les arrondissements. Tout au long de la journée, celles-ci pourront échanger avec des élu.e.s de l'administration municipale et de l'opposition, sur le fonctionnement d'un conseil municipal, leur rôle, la préparation à une élection municipale et la conciliation travail-famille, entre autres. Rappelons que la Ville de Montréal est la municipalité québécoise qui compte le plus de femmes élues au Québec. Ces dernières y sont majoritaires, avec 52 femmes pour 51 hommes, dont 8 mairesses d'arrondissement.

« La participation des femmes en politique municipale doit être vivement encouragée et soutenue. La formation Cité Elles MTL réunit des Montréalaises qui s'intéressent à la démocratie municipale et leur offre des outils concrets pour s'y engager. Je tiens à féliciter toutes les participantes pour leur engagement et je les invite à profiter pleinement de cette expérience unique. La participation citoyenne est à la base de notre démocratie et des moments comme ceux-ci sont fondamentaux pour la renforcer », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Le nombre d'élues à l'hôtel de ville a fait un bond extraordinaire au terme de la dernière élection. À l'aube d'une nouvelle campagne municipale, cette participation doit être favorisée et c'est avec des activités comme Cité Elles MTL que nous réussirons à maintenir, voire à augmenter la représentativité des conseillères et des mairesses dans les arrondissements, le comité exécutif et le conseil municipal », a ajouté Suzie Miron, dont la participation à une précédente édition de Cité Elles MTL a renforcé sa volonté de faire le saut en politique municipale.

« Cité Elles MTL fait partie de ces expériences marquantes qui transforment et qui font grandir. Au cours de la formation d'aujourd'hui, les participantes auront l'occasion d'échanger sur des enjeux qui façonnent la vie montréalaise, soit à titre de conseillère de ville, de cheffe de parti, ou de leader de l'opposition. J'espère qu'elles auront la piqûre pour la politique municipale », a souligné la mairesse d'Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier.

