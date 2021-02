Le gouvernement du Canada investit 53 millions de dollars dans la lutte contre les variants préoccupants du virus de la COVID-19





OTTAWA, ON, le 12 févr. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada adopte une approche à plusieurs niveaux pour détecter et combattre les variants préoccupants au Canada. À cette fin, le gouvernement a élaboré avec les provinces et les territoires un programme de surveillance pour détecter la présence au Canada des nouveaux variants du virus de la COVID-19, comme ceux qui sont originaires du Royaume-Uni (B.1.1.7), d'Afrique du Sud (B.1.351) et du Brésil (P.1). Aujourd'hui, le gouvernement du Canada augmente notre capacité à repérer et à suivre ces variants dans le pays en investissant 53 millions de dollars pour la mise en oeuvre d'une Stratégie intégrée de lutte contre les variants préoccupants qui nous aidera à intensifier rapidement nos efforts de surveillance, de séquençage et de recherche.

Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires et le Réseau canadien de génomique COVID-19 (RCanGéCO) pour intensifier rapidement le séquençage et les efforts scientifiques afin de détecter les variants du virus de la COVID-19 connus et potentiellement émergents. Cette stratégie nationale associe la santé publique et le séquençage génomique à l'épidémiologie, l'immunologie, la virologie et la modélisation mathématique. Grâce à ce partenariat, nous tirons parti des laboratoires et de l'expertise existants pour enquêter et prendre rapidement des mesures de santé publique.

Le Laboratoire national de microbiologie (LNM) de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), Santé Canada, Génome Canada et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) participent à ce partenariat. Pour mettre en oeuvre la Stratégie, le LNM de l'ASPC et RCanGéCO fournissent 20 millions et 8 millions de dollars respectivement pour accroître le séquençage génomique et la capacité de partage des données en temps réel. Les IRSC fournissent jusqu'à 25 millions de dollars pour intensifier la recherche canadienne afin de nous permettre de mieux comprendre les variants émergents et de fournir rapidement aux décideurs des conseils sur la pharmacothérapie, l'efficacité des vaccins et d'autres stratégies de santé publique.

Le financement élargira les réseaux de santé publique existants pour mettre en place des équipes régionales cliniques et de santé publique afin de détecter et de caractériser rapidement les variants préoccupants. Dans le cadre de la Stratégie, nous uniformiserons également le partage des données à l'échelle du Canada et faciliterons l'accès à l'information sur les variants à partir de bases de données nationales et internationales. Cet échange rapide de renseignements avec les chercheurs est essentiel pour assurer une réponse internationale efficace aux variants préoccupants. Dans le but de créer d'une équipe intégrée, le financement permettra également d'établir un réseau de recherche pour compléter les efforts de surveillance et les mesures de santé publique et fournir des renseignements clés sur la pertinence biologique des variants pour éclairer les décisions en matière de santé publique.

La Stratégie de lutte contre les variants préoccupants fait partie de notre réponse à la pandémie de COVID-19 fondée sur la science et les données probantes. À mesure que des variants préoccupants du virus de la COVID-19 continueront d'apparaître, le Canada sera prêt à détecter, suivre et traiter les nouveaux cas.

Pour se protéger mutuellement, les Canadiens devraient continuer d'appliquer les mesures de santé publique et subir un test de dépistage s'ils présentent des symptômes.

« Nous agirons toujours pour protéger la santé des Canadiens. Ces nouveaux investissements dans la recherche et le séquençage du génome permettront aux responsables de la santé publique de recueillir rapidement des données probantes supplémentaires pour éclairer les mesures de santé publique et réduire la propagation de ces variants préoccupants du virus de la COVID-19. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé

« Étant donné la présence croissante de variants connus au Canada, il est essentiel que nous mobilisions la communauté de la recherche pour les évaluer et éclairer la prise de décision liée aux stratégies thérapeutiques et de santé publique. Avec le lancement de cette intervention de recherche rapide, les IRSC contribuent à nos efforts nationaux visant à assurer la sécurité des Canadiens et à nos efforts internationaux visant à arrêter la propagation des variants du SRAS-CoV-2. »

Dr Michael Strong, président, Instituts de recherche en santé du Canada

« La génomique est au coeur de la surveillance des nouveaux variants émergents préoccupants du SARS-CoV-2. Génome Canada est fier de diriger le Réseau canadien de génomique COVID-19 (RCanGéCO), un réseau de laboratoires de santé publique fédéraux, provinciaux et régionaux, de partenaires industriels, d'hôpitaux, d'institutions de recherche et de centres de séquençage à grande échelle qui se consacrent à la surveillance génomique du SRAS-CoV-2. Ensemble, nous générons des données pour éclairer la prise de décisions régionale et nationale en matière de santé publique et de politiques et contribuer aux efforts mondiaux visant à suivre l'évolution et la propagation du virus. Nos efforts de surveillance génomique aideront à réduire la propagation des variants préoccupants et auront un effet positif sur la santé des Canadiens et d'autres personnes partout dans le monde. »

Dr Rob Annan, président et chef de la direction, Génome Canada

Le LNM a dirigé la mise en oeuvre du séquençage du génome entier au Canada de concert avec les laboratoires provinciaux de santé publique.

de concert avec les laboratoires provinciaux de santé publique. Ces nouveaux investissements s'ajoutent aux 40 millions de dollars que le gouvernement du Canada a investis pour soutenir la création de RCanGéCO en avril 2020 afin de mieux comprendre les variations génétiques du virus à mesure qu'il évolue.

a investis pour soutenir la création de RCanGéCO en avril 2020 afin de mieux comprendre les variations génétiques du virus à mesure qu'il évolue. À l'heure actuelle, trois variants préoccupants principaux bien définis du virus de la COVID-19 circulent dans le monde, y compris :

Variant B.1.1.7 (détecté pour la première fois au Royaume-Uni)



Variant B.1.351 (originaire de l'Afrique du Sud)



Variant P.1 (originaire du Brésil).

Ces variants du virus semblent être plus infectieux que la souche d'origine, ce qui leur permet de se propager plus facilement.

Le LNM assure un leadership scientifique essentiel pour la réponse du Canada à la COVID-19. Les chercheurs scientifiques du LNM sont des chefs de file mondiaux de la génomique et de son utilisation comme outil de surveillance. Le travail effectué par le LNM et ses partenaires guide les priorités de séquençage au Canada dans le but de détecter rapidement les variants et d'éclairer les mesures de santé publique (telles que les restrictions de voyage) qui aident à atténuer leur introduction et leur propagation.

à la COVID-19. Les chercheurs scientifiques du LNM sont des chefs de file mondiaux de la génomique et de son utilisation comme outil de surveillance. Le travail effectué par le LNM et ses partenaires guide les priorités de séquençage au dans le but de détecter rapidement les variants et d'éclairer les mesures de santé publique (telles que les restrictions de voyage) qui aident à atténuer leur introduction et leur propagation. On conseille aux Canadiens d'éviter tout voyage non essentiel à l'extérieur du Canada et tout voyage à bord d'un navire de croisière jusqu'à nouvel ordre. L'avertissement officiel général, l'avertissement concernant les navires de croisière et les conseils de santé aux voyageurs pendant la pandémie de COVID-19 sont toujours en vigueur.

et tout voyage à bord d'un navire de croisière jusqu'à nouvel ordre. L'avertissement officiel général, l'avertissement concernant les navires de croisière et les conseils de santé aux voyageurs pendant la pandémie de COVID-19 sont toujours en vigueur. Le 29 janvier 2021, le gouvernement du Canada a annoncé de nouvelles mesures frontalières, des restrictions de vol et des mesures de dépistage et de quarantaine renforcées afin de réduire le risque d'importation des nouveaux variants du virus lié aux voyages internationaux.

a annoncé de nouvelles mesures frontalières, des restrictions de vol et des mesures de dépistage et de quarantaine renforcées afin de réduire le risque d'importation des nouveaux variants du virus lié aux voyages internationaux. Le gouvernement du Canada fournit 4,28 milliards de dollars pour aider les provinces et les territoires à couvrir les frais associés à l'augmentation de leur capacité à effectuer des tests, à rechercher les contacts et à partager des données de santé publique qui nous aideront à combattre la pandémie.

fournit 4,28 milliards de dollars pour aider les provinces et les territoires à couvrir les frais associés à l'augmentation de leur capacité à effectuer des tests, à rechercher les contacts et à partager des données de santé publique qui nous aideront à combattre la pandémie. Le 23 avril 2020, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il investissait plus d'un milliard de dollars dans une stratégie nationale de recherche médicale pour lutter contre la COVID-19, laquelle comprend la mise au point de vaccins, la production de traitements et la surveillance du virus. Ce nouveau financement s'ajoute aux investissements de 275 millions de dollars pour la recherche sur les coronavirus et les contre-mesures médicales, annoncés en mars 2020.

a annoncé qu'il investissait plus d'un milliard de dollars dans une stratégie nationale de recherche médicale pour lutter contre la COVID-19, laquelle comprend la mise au point de vaccins, la production de traitements et la surveillance du virus. Ce nouveau financement s'ajoute aux investissements de 275 millions de dollars pour la recherche sur les coronavirus et les contre-mesures médicales, annoncés en mars 2020. Le 29 janvier 2021, les IRSC ont annoncé trois initiatives de recherche visant à s'attaquer aux variants du virus de la COVID-19. Les IRSC fourniront un financement supplémentaire aux chercheurs qu'ils financent et qui étudient les variants de la COVID-19 afin d'accélérer la recherche et de diriger la formation d'un réseau de surveillance des variants pour coordonner et harmoniser les efforts dans ce domaine.

