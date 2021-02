Le Canada et l'Alberta investissent dans des projets d'infrastructure publique pour améliorer l'efficacité énergétique et soutenir les économies locales





Calgary, AB, le 12 févr. 2021 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Alberta. Les investissements dans les infrastructures publiques de l'Alberta en cette période exceptionnelle aident à créer des emplois, à soutenir les entreprises et les économies locales, ainsi qu'à rendre les collectivités plus durables et plus résilientes.

Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, et l'honorable Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint de plus de 11,6 millions de dollars pour des projets d'infrastructure visant à rénover, à réparer et à améliorer six bâtiments provinciaux.

Ces projets permettront d'améliorer l'efficacité énergétique et la durée de vie des installations, en plus de soutenir la reprise économique dans la région grâce à la création d'emplois et de possibilités d'affaires à Calgary, à Edmonton et à Wetaskiwin.

Le gouvernement du Canada investit plus de 9,2 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Alberta alloue 2,32 millions de dollars aux projets.

« Le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour aider à créer des emplois et soutenir notre économie. Ces projets à Calgary, à Edmonton et à Wetaskiwin permettront de prolonger la durée de vie d'importantes infrastructures provinciales et de réaliser des économies d'énergie. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Jim Carr, représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

« Ces projets prêts à être mis en oeuvre généreront des avantages immédiats pour les résidents, les travailleurs et les entreprises de Calgary, d'Edmonton et de la région de Wetaskiwin. Ce financement nous permettra d'effectuer des travaux de réparation et d'amélioration essentiels à des installations publiques, ce qui contribuera à la création d'environ 65 emplois bien rémunérés dans le secteur de la construction pour les Albertains et donnera un coup de pouce économique aux collectivités locales en cette période difficile. »

Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Pour soutenir des projets de petite envergure, on fournit jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé dans le but d'aider les collectivités à adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada a investi plus de 4,9 milliards de dollars dans 350 projets d'infrastructure en Alberta .

Document d'information : Le Canada et l'Alberta investissent dans des projets d'infrastructure publique pour améliorer l'efficacité énergétique et soutenir les économies locales

Un financement fédéral et provincial conjoint dans le cadre du plan Investir dans le Canada permettra d'améliorer les infrastructures de six bâtiments provinciaux à Calgary, Edmonton et Wetaskiwin.

Le gouvernement du Canada investit plus de 9,2 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Alberta fournit 2,32 millions de dollars.

Renseignements sur les projets :

Titre du projet Renseignements sur le projet Fonds fédéraux Fonds provinciaux Projets de

modernisation, de réparation et

d'amélioration à

Edmonton et dans les

environs Ces projets comprennent la modernisation, la réparation et l'amélioration de trois bâtiments provinciaux à Edmonton et dans la région de Wetaskiwin.

· On remplacera les installations de refroidissement et les systèmes de contrôle du Centre du gouvernement.

· On renouvellera les systèmes de sécurité du Centre de détention provisoire d'Edmonton.

· On remplacera le toit et les solins du palais de justice de Wetaskiwin. 1 360 000 $ 340 000 $ Projets de

modernisation, de remplacement et d'amélioration à Calgary Ces projets comprennent la modernisation, la réparation et l'amélioration de trois bâtiments provinciaux à Calgary.

· On replacera les dispositifs de climatisation, les unités de traitement de l'air et les systèmes de contrôle du centre de détention provisoire de Calgary.

· Le système de chauffage électrique de l'ancienne Cour d'appel sera remplacé par des chaudières à haut rendement.

· On modernisera le système d'alarme incendie du Centre correctionnel de Calgary et on remplacera les fenêtres extérieures. 7 920 000 $ 1 980 000 $

