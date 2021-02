Suspension de la négociation par l'OCRCVM - OGI

Le Groupe TMX Limitée (le « Groupe TMX ») a annoncé aujourd'hui qu'il a conclu un placement privé au Canada (le « placement ») d'un total de 250 M$ CA en capital de débentures de premier rang non garanties de série F à 2,016 % venant à échéance le...

Reprise des négociations pour : Société : Organigram Holdings Inc. Symbole TSX : OGI Les titres : Non Reprise : 10 h 03:16 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une...