Projet Odyssey de Canadian Malartic - Que la construction commence!





QUÉBEC, le 12 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que très peu de projets miniers sont présentement en cours de développement au Québec, l'Association minière du Québec (AMQ) qualifie de grand jour pour l'industrie minière et le Québec l'annonce du financement pour la construction de la mine Odyssey de Canadian Malartic en Abitibi-Témiscamingue.

Avec des investissements de 1,7 milliard de dollars sur sept ans, une durée d'exploitation de la mine prévue jusqu'en 2039 et près de 1 500 emplois créés au plus fort de l'activité en 2031, nul doute que la mine Odyssey constituera un projet phare pour l'économie du Québec.

Bien que des autorisations doivent être reçues du gouvernement du Québec avant de pouvoir amorcer toutes les phases, l'AMQ se réjouit de voir que Mines Agnico Eagle et Yamana Gold aient placé leur confiance dans ce projet.

Citation

« Quelle belle façon de débuter l'année! La construction d'une nouvelle mine est toujours un moment spécial dans le secteur minier. Nous nous réjouissons que des joueurs majeurs de l'industrie décident d'aller de l'avant avec ce projet porteur et développé par une compagnie responsable, près des gens et soucieuse des préoccupations du milieu. C'est une excellente nouvelle pour Malartic, pour l'Abitibi-Témiscamingue et pour le Québec en entier. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

