/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce sur les mesures frontalières mises en oeuvre en raison de la COVID-19/

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce, avec la collaboration du Conseil emploi métropole, une aide financière de près de 1,9 million de dollars qui...

Cette semaine, les communautés de l'Asie orientale du pays et d'ailleurs dans le monde célébreront le Nouvel An lunaire et salueront le début de l'année du Boeuf, symbole de labeur, de discipline et de persévérance. Le Nouvel An lunaire ou Nouvel An...