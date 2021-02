Accroître l'offre de logements locatifs pour les familles de Peterborough





PETERBOROUGH, ON, le 12 févr. 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. Grâce à des investissements du gouvernement du Canada, les résidents de Peterborough auront bientôt accès à une offre plus stable de logements locatifs.

Aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, députée fédérale de Peterborough?Kawartha et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé que le gouvernement fédéral versera 14 millions de dollars pour aider à construire 46 logements au 3789, rue Water, à Peterborough.

La deuxième phase de l'ensemble du 3789, rue Water, construit par Greenleaf/Cor-Plan, reçoit du financement dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) de la SCHL, un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) administré par la SCHL qui soutient la construction de logements locatifs. Le programme favorise la stabilité de l'offre de logements locatifs pour les familles de la classe moyenne qui éprouvent des difficultés dans les marchés où le logement coûte cher.

L'ensemble, né d'un partenariat unique avec Kawartha Participation Projects (KPP), offre des services, du soutien et des logements aux personnes handicapées vivant à Peterborough, Kawartha Lakes, Haliburton et Northumberland.

Citations

« Chaque Canadien mérite un endroit sûr et abordable qu'il peut appeler son chez-soi. L'annonce d'aujourd'hui permettra de créer davantage de logements locatifs pour les Canadiens, en particulier les plus vulnérables. Des logements accessibles et éconergétiques témoignent de l'engagement de notre gouvernement à veiller à ce que les besoins en logement des communautés locales de tout le pays, y compris ici même à Peterborough, soient comblés. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Le logement est une partie importante de la solution à bon nombre des plus grands défis de notre collectivité : la santé mentale, la toxicomanie et l'inégalité. Notre gouvernement comprend cela et s'engage à faire sa part pour que tous les Canadiens aient un chez-soi sûr. Nous avons besoin de partenaires et de solutions novateurs pour répondre aux besoins en matière de logement dans notre collectivité, et des projets comme celui-ci font exactement cela. »- L'honorable Maryam Monsef, députée fédérale de Peterborough?Kawartha et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Peterborough a un besoin important de logements plus sûrs et plus abordables. Je tiens à remercier la députée Monsef pour son travail qui a permis de faire avancer ce projet, ainsi que la SCHL et Kawartha Participation Projects pour leur engagement à fournir des unités sûres et éco-énergétiques qui répondent aux besoins de notre communauté. » - Diane Therrien, mairesse de Peterborough



« Nous avons utilisé les meilleurs matériaux de construction et assemblages qui soient afin de réduire considérablement la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Ces méthodes de construction offrent aussi l'avantage d'améliorer grandement le confort et l'insonorisation. L'accès sans obstacles sera étendu à la future place commerciale, aux feux de circulation avec passage pour piétons ainsi qu'aux trottoirs et à la piste cyclable rejoignant Nassau Mills Road, si des accords peuvent être conclus avec la Ville. » - Sheldon Rokin, président, Greenleaf/Cor-Plan

« Ce partenariat témoigne de la capacité de tous les secteurs à unir leurs efforts pour atteindre l'objectif d'offrir des logements de qualité convenable. En plus d'offrir des logements de taille convenable, cet ensemble contribuera à la mission de Kawartha Participation Projects, qui est d'accroître l'offre de logements accessibles et de services de soins de santé pour les personnes qui seraient autrement logées dans des logements ou des établissements de soins inadaptés. Les personnes recevront les soins de santé dont elles ont besoin pour vivre en toute sécurité dans leur propre logement, dans leur propre collectivité. » - Katherine Blackwood, directrice du logement, Kawartha Participation Projects

Faits en bref

Au moins 5 logements (10 %) répondront aux exigences municipales en matière d'accessibilité et comprendront des logements de conception universelle et adaptable.

L'immeuble vise à réaliser des économies d'énergie de 17 % et à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 21 % par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2015 (CNEB).

2015 (CNEB). Les travaux de construction devraient commencer au début de 2021 et être pratiquement achevés en octobre 2022.

être pratiquement achevés en octobre 2022. Un prêt de 7 600 000 $ de l'iFCLL a été accordé pour la construction de la première phase du 3789, rue Water, qui comprendra un immeuble de quatre étages comptant 25 logements.

La SNL du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi - ce qui comprend plus de 12 milliards de dollars engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020.

est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi - ce qui comprend plus de 12 milliards de dollars engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020. L'iFCLL, une initiative de la SNL mise en oeuvre par la SCHL, appuie des projets de construction de logements locatifs afin d'assurer une offre stable de logements locatifs partout au pays pour les ménages de la classe moyenne qui éprouvent des difficultés là où le logement coûte cher.

Les nouvelles mesures présentées dans l'Énoncé économique de l'automne, le 30 novembre 2020, s'appuient sur les investissements antérieurs du gouvernement pour améliorer l'abordabilité du logement pour ceux qui en ont le plus besoin, y compris l'élargissement de l'iFCLL de 12 milliards de dollars sur sept ans, à compter de 2021-2022, pour soutenir la construction de 28 500 logements locatifs supplémentaires. Ces fonds supplémentaires soutiendront maintenant la construction de 71 000 logements locatifs abordables, ce qui portera le programme à un total de 25,75 milliards de dollars en prêts à faible coût.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 12 février 2021 à 09:35 et diffusé par :