Édition spéciale 2021 du mérite Ovation municipale de l'UMQ - Le milieu municipal innove face à la COVID-19





MONTRÉAL, le 12 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'édition spéciale 2021 du mérite Ovation municipale de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a suscité un vif intérêt auprès des municipalités de partout au Québec. Pour la 16e année d'existence de cette reconnaissance prestigieuse, pas moins de 57 projets municipaux innovants, mis en place dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, ont été soumis dans le cadre de l'appel de candidatures pour les prix Résilience innovation.

« Face à la crise sanitaire sans précédent que nous vivons depuis bientôt un an, les municipalités ont su faire preuve d'agilité, d'audace et de créativité pour répondre aux besoins de leur communauté et proposer des solutions inédites, tant sur le plan de la gouvernance, de l'aménagement de leur territoire que de leurs services de proximité. Il était donc tout à fait naturel pour l'UMQ de reconnaître et valoriser cette capacité d'innover. Nous souhaitons bonne chance à toutes les municipalités et organisations municipales participantes! », a déclaré la présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

Rappelons qu'en raison de la pandémie, l'édition 2020 du mérite Ovation municipale avait dû être annulée et reportée à cette année. Considérant l'excellence des 24 projets finalistes et par respect pour le temps, l'énergie et les ressources déployés par les municipalités pour présenter leur dossier, l'UMQ avait pris la décision que chacun de ceux-ci serait automatiquement en lice pour l'édition 2021 et qu'il n'y aurait pas d'appel à candidatures pour soumettre de nouveaux projets.

Trois catégories spéciales COVID-19

Ainsi, pour cette année seulement, l'UMQ a ajouté des prix dans trois catégories spéciales Résilience innovation, dans lesquelles ont été soumis des projets municipaux développés spécifiquement pour répondre aux impacts et effets locaux ou régionaux de la COVID-19 :

La gouvernance municipale en contexte de pandémie;

L'aménagement et l'occupation du territoire;

L'accompagnement des municipalités envers leur population en contexte de crise sanitaire.

Les membres du jury indépendant, présidé par monsieur Bernard Sévigny, ancien président de l'UMQ et ex-maire de Sherbrooke, se réuniront au cours des prochaines semaines afin de sélectionner les lauréats parmi les 24 projets finalistes de l'édition 2020 du mérite Ovation municipale et d'analyser les 57 autres soumis en 2021 dans le cadre des catégories spéciales Résilience innovation. Les initiatives lauréates seront dévoilées lors des assises de l'Union, qui se tiendront pour la toute première fois en édition 100 % virtuelle, du 12 au 14 mai 2021.

À propos du mérite Ovation municipale

Reconnaissance très courue, le mérite Ovation municipale de l'UMQ souligne de façon toute particulière, depuis 2005, le fruit du travail de municipalités, MRC et organisations municipales qui ont mis de l'avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté. Il s'adresse à toutes les municipalités, aux arrondissements et aux MRC, ainsi qu'aux organismes municipaux à but non lucratif du Québec.

Au cours des 15 premières années du concours, plus de 900 projets ont été présentés et plus d'une centaine d'entre eux ont été primés. Le résumé de plusieurs d'entre eux peut d'ailleurs être consulté en ligne sur le Portail de l'innovation municipale du site Web de l'UMQ.

Pour obtenir davantage d'information, visitez le site Web de l'édition 2021 du mérite Ovation municipale.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

