Positive Image, l'une des principales entreprises de photographie de la région de Chicago offrira les visites immersives 3D d'Urbanimmersive avec UiMeet3D





SAINT-HUBERT, Québec, 12 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. («?Urbanimmersive?», la «?Société?» ou «?UI?») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF) est fière d'annoncer aujourd'hui que Positive Image, l'une des plus importantes entreprises de photographie de la région de Chicago, offrira les visites immersives 3D d'Urbanimmersive, incluant avec l'UiMeet3D, à ses clients.



La demande croissante pour les visites virtuelles 3D, accentuée par les mesures de distanciation sociale associées à la crise de Covid-19, pousse les entreprises de photographie à revoir leur offre de services pour y inclure des solutions de visites 3D adaptées au budget et aux besoins de chacun. Annoncé récemment, le nouveau produit UiMeet3D d'Urbanimmersive est bien positionné pour profiter de cette tendance en offrant des visites immersives 3D uniques et abordables qui permettent une interaction multi-usagers grâce à la technologie de vidéoconférence.

Steve Ivanov, fondateur de Positive Image, déclare : « En tant qu'entreprise de photographie immobilière reconnue, nous devons maintenir des produits de qualité supérieure tout en maintenant nos coûts aussi bas que possible. Urbanimmersive nous permet de faire exactement cela en offrant la meilleure qualité au meilleur prix pour l'ensemble des solutions disponibles aujourd'hui sur le marché. Sans avoir à nous soucier des frais d'hébergement mensuels coûteux pour les visites virtuelles 3D comme c'est le cas pour d'autres fournisseurs, nous pouvons plutôt nous concentrer sur la croissance de notre entreprise et offrir la meilleure solution à nos clients. Ce fut une décision facile de choisir les visites immersives 3D d'Urbanimmersive. »

« Avoir un client tel que Positive Image qui propose désormais nos visites immersives 3D et nos réunions interactives UiMeet3D confirme une fois de plus notre bon positionnement sur le marché et notre proposition de valeur unique. Nous nous attendons d'ailleurs à voir d'autres clients adopter nos visites immersives 3D incluant UiMeet3D dans un proche avenir », déclare Jeremy Bowman, Vice-président aux ventes chez Urbanimmersive.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

À propos de Positive Image

Positive Image offre des services clés en main de photographie, vidéos, DVD et multimédia dans la région de Chicago depuis 25 ans. Une visite virtuelle personnalisée Positive Image ne différencie pas seulement une propriété ou un agent mais renforce une image de marque de qualité et de professionnalisme. Le souci du détail se reflète dans la qualité de leurs services de photographie immobilière professionnelle et de visites virtuelles. En savoir plus sur positiveimageinc.com .

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive offre une solution de gestion d'entreprise de logiciel en tant que service (?SaaS') essentielle aux fournisseurs de contenu visuel desservant les marchés immobiliers résidentiels, commerciaux, de la construction et des entreprises locales. La plateforme d'Urbanimmersive aide les clients à augmenter leur productivité opérationnelle tout en aidant à exploiter tout le potentiel de création de contenu visuel grâce à un outil de création de sites web de pointe, à une indexation d'images basée sur l'intelligence artificielle, à des systèmes de transfert de fichiers robustes et à des solutions de technologie visuelle interactive. La technologie de base d'Urbanimmersive est un émulateur 3D alimenté par un algorithme de post-production de reconnaissance visuelle de contenu qui offre des alternatives rentables en ligne et hors ligne aux moteurs 3D traditionnels pour la création d'environnements numériques immersifs. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com .

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C'est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d'autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d'analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives.

