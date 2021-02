Mise à jour de Placements Mackenzie sur la réorganisation proposée du Fonds mondial de ressources Mackenzie





TORONTO, le 12 févr. 2021 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui qu'elle reporte la réorganisation proposée du Fonds Mondial de ressources Mackenzie (« le Fonds ») avec un fonds commun qui sera géré par Gestion de placements Canada Vie limitée (« GPCV »), une société de son groupe et filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (« Canada Vie »).

Mackenzie a conclu qu'il serait prudent et dans le meilleur intérêt du Fonds de reporter l'assemblée des investisseurs et la réorganisation proposée à juillet 2021.

Le Fonds est l'un des huit fonds Mackenzie touchés qui sont offerts en vertu des prospectus de Mackenzie et de Mackenzie Canada Vie et qui, sous réserve de l'approbation des investisseurs et des organismes de réglementation, seront réorganisés pour permettre aux investisseurs qui détiennent des parts de la série Canada Vie de passer à des fonds correspondants et essentiellement similaires gérés par GPCV. Cette décision fait suite à l'annonce, en août 2020, de l'intention de la Canada Vie de créer sa propre société de gestion de fonds d'investissement (GPCV).

Les réorganisations proposées pour les sept autres fonds ne sont pas concernées.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 186 milliards de dollars au 31 janvier 2021. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un leader mondial de la gestion d'actif avec des bureaux au Canada, à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM inc. (TSX :IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Placements Mackenzie

Communiqué envoyé le 12 février 2021 à 08:30 et diffusé par :