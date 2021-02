Déclaration du premier ministre à l'occasion du Nouvel An coréen





OTTAWA, ON, le 12 févr. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Nouvel An coréen, également appelé Seollal :

« Cette semaine, les communautés coréennes au Canada et à travers le monde célébreront le Nouvel An lunaire de la Corée et accueilleront l'année du Buffle.

« Au cours de cette célébration de trois jours, familles et amis se rassemblent habituellement afin de rendre hommage à leurs ancêtres et à leurs aînés, de jouer à des jeux traditionnels et de partager des repas. Même si les célébrations prendront une forme différente cette année à cause de la pandémie mondiale de COVID-19, Seollal offre une occasion de s'arrêter, de réfléchir à l'année qui s'est écoulée et d'envisager l'avenir avec optimisme.

« En ce Nouvel An coréen, reconnaissons aussi les nombreuses contributions que les Canadiens d'origine coréenne ont apportées et continuent d'apporter à notre pays. Profitons également de l'occasion pour remercier les Canadiens d'origine coréenne et les organisations coréennes qui sont intervenus afin de protéger et de soutenir leurs communautés durant cette année difficile.

« Aujourd'hui, alors que nous célébrons tout ce qui nous unit, nous reconnaissons aussi que le racisme et la discrimination à l'égard des Asiatiques sont encore présents au Canada. Ce n'est qu'en agissant ensemble que nous pouvons combattre cette haine et travailler à bâtir un Canada plus inclusif et plus sûr pour tout le monde.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons la santé, la joie et la réussite à tous ceux qui célèbrent Seollal.

« Saehae bok mani badeusaeyo. »

