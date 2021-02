La Banque CIBC publie de l'information financière supplémentaire révisée





TORONTO, le 12 févr. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) a publié aujourd'hui une trousse d'information financière supplémentaire sommaire pour la période terminée le 31 octobre 2020, reflétant les changements suivants qui seront adoptés au premier trimestre de 2021 :

Simplii Financial et Pro-Investisseurs, auparavant déclarés dans les Services bancaires personnels et PME au Canada , font maintenant partie du nouveau secteur d'activité des Services financiers directs de Marchés des capitaux, de même que certains autres services de paiement direct qui étaient auparavant offerts par Marchés des capitaux. Ce changement a été apporté pour être cohérent avec les mandats des unités d'exploitation stratégiques (UES) concernées. Les résultats financiers associés aux activités de trésorerie des États- Unis de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs aux États-Unis sont maintenant inclus au sein de la trésorerie de l'unité Siège social et autres. En outre, la méthodologie relative aux prix de transfert entre Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs aux États-Unis et la trésorerie de l'unité Siège social et autres a été améliorée. Ces deux changements tiennent compte du traitement de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs aux États-Unis avec celui des autres UES de la CIBC et permettent une meilleure gestion des taux d'intérêt et des risques de liquidité.

Même si ces changements entraînent un retraitement des résultats des UES de la CIBC, il n'y aura aucun effet sur les résultats nets consolidés.

Les pages modifiées du document d'information financière supplémentaire peuvent être téléchargées au https://www.cibc.com/ca/investor-relations/quarterly-results-fr.html.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, de ses emplacements dans tout le Canada et de ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au https://cibc.mediaroom.com/.

SOURCE CIBC

Communiqué envoyé le 12 février 2021 à 08:01 et diffusé par :