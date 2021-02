La Ville de Montréal reconduit le Plan municipal d'emplois pour les jeunes des centres jeunesse du Québec





MONTRÉAL, le 12 févr. 2021 /CNW Telbec/ -La Ville de Montréal reconduit, pour une période de cinq ans, le Plan municipal d'emplois pour les jeunes des centres jeunesse du Québec. Ce Plan, initié par l'Union des municipalités du Québec (UMQ) en 2013, vise à offrir une expérience de travail positive, à favoriser une meilleure intégration sociale, à faciliter la transition des jeunes des centres jeunesse vers la vie autonome et à favoriser une meilleure compréhension du mode municipal et du rôle des municipalités.

« La Ville de Montréal est fière de renouveler sa participation au Plan municipal d'emplois de l'UMQ et de bonifier sa contribution, cette année, avec un engagement à plus long terme. Particulièrement dans un contexte où la COVID-19 a profondément bousculé le tissu social de la métropole, il est plus que jamais important pour la Ville de faire une différence dans la trajectoire de vie de ces jeunes qui sortent des centres jeunesse, en les aidant à prendre leur envol et à développer leur plein potentiel », a affirmé Nathalie Goulet, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Je félicite la Ville de Montréal pour son leadership en faveur des jeunes sous la protection de la jeunesse et je remercie les membres du comité exécutif pour leur engagement sincère envers cette cause qui nous tient tant à coeur à l'Union. En 2021, le milieu municipal peut encore une fois faire la différence dans la vie de ces jeunes, en favorisant leur intégration au sein de leur communauté par le biais du Plan municipal d'emplois de l'UMQ. J'invite l'ensemble de mes collègues à suivre l'exemple de notre métropole et à soutenir, encore cette année, les jeunes de la DPJ dans leur région grâce à cette belle initiative aux retombées porteuses », a ajouté Suzanne Roy, présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie.

Chaque année, 5 000 jeunes quittent les centres jeunesse à 18 ans et doivent faire face aux défis que pose la vie adulte. La Ville de Montréal et ses arrondissements réservent ainsi des emplois d'été étudiants à ces jeunes dans une variété d'emplois et contribue à les outiller dans une perspective de développement, d'inclusion et de prévention de l'itinérance. Un partenariat très solide a été établi à cet effet avec le CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal et l'UMQ.

