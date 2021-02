Adaptation aux changements climatiques - Plus de 3,5 M$ pour aider le milieu municipal à mieux s'adapter aux changements climatiques





QUÉBEC, le 12 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbault, sont fières d'annoncer que 37 projets ont été retenus dans le cadre du Programme de soutien à l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques à la planification municipale (PIACC). L'aide financière accordée s'élève à plus de 3,5 millions de dollars.

L'urgence climatique concerne tous les Québécois et toutes les Québécoises. Elle touche tous les secteurs de la société et nécessite l'engagement, la mobilisation et la responsabilisation des citoyennes, des citoyens, des entreprises, des organismes et des municipalités.

C'est dans cette optique que le gouvernement du Québec a mis le PIACC à la disposition des municipalités et des MRC afin de les rendre plus résilientes face aux impacts des changements climatiques. Le programme vise à accroître leur capacité d'adaptation face à ce phénomène et à les aider à saisir toutes les occasions de développement qui y sont rattachées.

Grâce à ce soutien, elles pourront réaliser diverses initiatives telles que la mise en place d'une table de concertation sur l'érosion, le déploiement d'un plan municipal d'adaptation aux changements climatiques ou encore la détermination des berges à risques. Le détail des projets ainsi que leur localisation seront dévoilés ultérieurement.

Citations :

« C'est une fierté d'annoncer l'octroi de plus de 3,5 millions de dollars pour soutenir des initiatives permettant aux municipalités de s'adapter aux nouvelles réalités climatiques. Ce sont donc 37 projets qui contribueront à mieux protéger nos collectivités et nos milieux de vie, grâce à une meilleure connaissance du territoire. C'est une excellente nouvelle qui aura des effets concrets pour les citoyennes et les citoyens des régions concernés. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Il est essentiel que les municipalités et les MRC se dotent des meilleurs outils possibles et d'une démarche de gestion des risques efficace. L'aide financière accordée leur permettra de bien planifier leurs actions et de développer une culture d'adaptation aux changements climatiques. Les projets sélectionnés se réaliseront dans 13 régions du Québec et c'est l'ensemble de la population qui en bénéficiera. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le recours à des solutions innovantes en matière d'adaptation aux changements climatiques est indispensable dans plusieurs domaines. Cette aide aux municipalités et aux MRC s'aligne parfaitement avec les efforts environnementaux de notre gouvernement et assure une meilleure résilience des communautés dans toutes les régions du Québec. De plus, le PIACC concorde avec les orientations du Plan pour une économie verte 2030 (PEV) qui devraient permettre l'ajout de 2,2 milliards de dollars au PIB du Québec et la création de plus de 15 500 nouveaux emplois d'ici 2030. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants :

Le PIACC est mis en oeuvre dans le cadre de la mesure 2.3 « Soutien à l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques à la planification municipale » du Plan d'action sur les changements climatiques du gouvernement du Québec.

Rappelons que le gouvernement du Québec a dévoilé son PEV 2030 le 16 novembre dernier.

Liens connexes :

