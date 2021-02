PICS Telecom reçoit le prix Verizon 2020 Supplier Sustainability Award





BRISTOL, Angleterre, 12 février 2021 /PRNewswire/ -- PICS Telecom a été choisi comme lauréat du prix Verizon Supplier Sustainability Award 2020.

Décerné par James J. Gowen, directeur du développement durable chez Verizon, le prix a été attribué en reconnaissance de la collaboration entre PICS et Verizon, en soutien aux efforts de Verizon en matière de développement durable dans le monde entier, par la récupération, le redéploiement, la réutilisation et le recyclage des actifs excédentaires dans l'ensemble de leur vaste réseau.

En 2019, le monde a généré un volume impressionnant de 53,6 Mt de déchets électroniques, soit une moyenne de 7,3 kg par habitant (The Global E-waste Monitor 2020).

Si un processus ne peut être maintenu à un certain rythme ou à un certain niveau, il est par définition non viable. La mise en décharge des actifs des réseaux en fin de vie est une pratique non durable. Verizon et PICS travaillent ensemble pour développer des systèmes durables, tout en s'efforçant de réutiliser et de recycler nos déchets existants pour aller vers un avenir plus vert et plus radieux.

« PICS est fier de recevoir ce prix de la part de ses partenaires de Verizon. Ce prix ne témoigne pas seulement de la volonté de PICS d'aider ses partenaires à gérer leurs réseaux de la manière la plus durable et la plus écologique possible, mais aussi de l'engagement de Verizon à être un leader en matière de pratiques de développement durable à l'échelle mondiale. »

? Tim Williams PDG/Président de PICS Telecom

À propos de PICS

PICS Telecom est l'un des principaux revendeurs mondiaux d'équipements de télécommunications et de données neufs et d'occasion, qui compte plus de 28 ans d'expérience dans l'économie circulaire. Nous soutenons les opérateurs de réseaux de toutes tailles dans le monde entier en leur proposant des solutions écologiques pour mettre à niveau, entretenir et prolonger la durée de vie de leurs réseaux.

Pour en savoir plus sur nos solutions d'économie circulaire, cliquez ici .

PICS offre un service de gestion des actifs complet et totalement transparent qui permet à nos partenaires d'acheter, de réutiliser, de remettre à neuf, de revendre et de recycler de manière durable les équipements de réseau, qu'ils soient optiques, sans fil, IP, CPE ou autres.

L'équipe de PICS Telecom est constituée de spécialistes internationaux du secteur qui totalisent plus de 400 ans d'expérience combinés pour aider nos partenaires à atteindre leurs objectifs en matière de CAPEX, OPEX et d'environnement.

Pour plus d'informations sur les solutions primées de PICS, consultez www.picstelecom.com .

Contact pour les médias :

marketing@picstelecom.com

Communiqué envoyé le 12 février 2021 à 07:00 et diffusé par :