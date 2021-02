Alexandre Vézina versera tous les profits de ses livres vendus à l'Association des clubs d'entrepreneurs étudiants du Québec





DRUMMONDVILLE, QC, le 12 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le but de soutenir les jeunes entrepreneurs, Alexandre Vézina, cofondateur de la Clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec (CAEQ), remettra tous les profits de ses livres vendus en 2021 à l'Association des clubs d'entrepreneurs étudiants du Québec (ACEE) pour l'aider à financer des activités.

Entrepreneur-conseil et auteur de livres d'affaires, Alexandre Vézina est reconnu pour ses ouvrages percutants Deux-par-Quatre, C'est de TA faute ainsi qu'Évolution, son dernier livre traitant des entrepreneurs en temps de crise. Une centaine d'exemplaires de son premier ouvrage Enfin les vraies affaires - L'Intégrale publié aux Éditions GML sera également distribué dans les clubs membres de l'ACEE. L'objectif : aider les étudiants qui s'intéressent à l'entrepreneuriat ainsi que les entrepreneurs en démarrage avec des conseils et des astuces d'affaires efficaces.

L'entente conclue entre Alexandre Vézina et l'ACEE du Québec vise d'abord et avant tout à stimuler l'intérêt des jeunes pour l'entrepreneuriat. Les dons reçus pour chaque livre vendu serviront à financer des activités de l'ACEE pour les membres des clubs de partout au Québec. Rappelons que l'Association des clubs d'entrepreneurs étudiants du Québec est un réseau qui compte plus de 60 clubs dans les cégeps, les universités et les centres de formation professionnelle dans 16 des 17 régions du Québec.

Pendant la pandémie, de nombreux jeunes entrepreneurs ont réussi à braver la tempête avec leur entreprise, d'autres à maintenir le cap avec leurs projets d'affaires. Déterminés, ces jeunes femmes et ces jeunes hommes ont fait preuve de résilience pour propulser leur entreprise à un autre niveau avec de bonnes décisions d'affaires éclairées. Cette implication d'Alexandre Vézina permettra aux étudiants de démystifier la réalité d'un entrepreneur sur le terrain avec des conseils pratico-pratiques pour réussir en affaires, peu importe le marché ou la taille de leur entreprise. Le 23 février prochain, une conférence virtuelle d'Alexandre Vézina sera d'ailleurs offerte aux étudiants pour les outiller dans la réalisation de leurs projets.

Citations :

« Chaque jour, notre équipe de la Clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec soutient des entrepreneurs qui veulent évoluer en affaires et faire croître leurs entreprises. Il est tout à fait naturel pour moi d'aider les jeunes, les entrepreneurs de demain, en leur faisant découvrir à travers mes expériences et celles de nos clients l'univers de l'entrepreneuriat tel qu'il se vit au quotidien. Cette cause me tient à coeur et nous avons un devoir de soutenir les jeunes entrepreneurs si nous souhaitons stimuler l'économie de nos régions avec la relance économique. S'ils peuvent apprendre de nos erreurs et surtout éviter de les répéter, ce sera pour moi mission accomplie. Je tiens à féliciter l'équipe de l'ACEE pour cette initiative, qui je l'espère, fera une réelle différence auprès de ces étudiants dans leur cheminement », a déclaré l'entrepreneur-conseil Alexandre Vézina.

« Pour une organisation comme la nôtre, c'est toujours un plaisir de voir des entrepreneurs poser des gestes concrets pour soutenir notre mission. Cela démontre non seulement son importance, mais aussi sa valeur. L'apport d'Alexandre permettra d'éveiller l'intérêt des jeunes à entreprendre, en plus de réaliser des activités entrepreneuriales stimulantes. Nous sommes fiers de le compter parmi nos collaborateurs et nous le remercions pour sa généreuse contribution auprès de l'ACEE du Québec », a déclaré Pierre Touzel, directeur général de l'Association des clubs d'entrepreneurs étudiants du Québec.

À propos d'Alexandre Vézina & de la Clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec

Alexandre Vézina est entrepreneur-conseil et cofondateur de la Clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec (CAEQ), une entreprise qui soutient les entrepreneurs partout au Québec et qui offre des programmes d'accompagnement structurés pour les entreprises en développement et en croissance de moins de vingt employés. Depuis 16 ans, Alexandre Vézina a accompagné et conseillé des milliers d'entrepreneurs à améliorer leur situation. Il est également l'auteur de six livres d'affaires qui outillent les entrepreneurs au quotidien.

À propos de l'Association des clubs d'entrepreneurs étudiants du Québec (ACEE)

L'Association des clubs d'entrepreneurs étudiants du Québec (ACEE) contribue au développement de la nouvelle génération de leaders par la promotion des valeurs entrepreneuriales à travers la création et le soutien de clubs d'entrepreneurs étudiants au niveau postsecondaire. Après 29 ans, son réseau compte plus de 60 clubs actifs dans les cégeps, universités et centres de formation professionnelle dans 16 régions sur 17 au Québec.

