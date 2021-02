MNP fera l'acquisition d'un sous-ensemble des activités de Deloitte pour accroître sa présence dans des régions ciblées du Canada





TORONTO et CALGARY, AB, le 12 févr. 2021 /CNW/ - Deloitte et MNP, deux des plus grands cabinets de services professionnels au Canada, ont annoncé aujourd'hui que MNP fera l'acquisition d'un sous-ensemble des activités canadiennes de Deloitte, y compris des bureaux, des associés et des employés, le ou aux alentours du 1er mars 2021.

Au total, environ 70 associés et leaders, près de 900 employés et environ 25 bureaux de Deloitte se joindront à MNP. La transition se fera dans des régions stratégiquement situées en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et au Québec, des provinces où les deux cabinets ont des bureaux.

« MNP est un cabinet d'ici qui a vu le jour en 1958. La transaction portera à 126 le nombre de nos bureaux, qui sont répartis dans des grands centres urbains, des villes de taille moyenne, des petites villes rurales et des villages dans les provinces visées, précise Jason Tuffs, chef de la direction de MNP. Pour MNP, cette croissance très stratégique témoigne de son engagement à servir les clients des secteurs privé, public et sans but lucratif partout au Canada. Nos services spécialisés, notre savoir-faire et notre expérience seront bonifiés par l'arrivée dans nos rangs d'associés et d'employés de Deloitte. Nous sommes très heureux de les accueillir parmi nous. »

Cette transaction permettra à MNP d'élargir considérablement sa présence au Québec, où une vingtaine de bureaux viendront s'ajouter à ceux de Montréal et de Laval, où le cabinet exerce déjà des activités. S'ajouteront également de nouveaux bureaux en Ontario, à Windsor et à Hawkesbury.

Les cabinets s'engagent tous deux à continuer de fournir un service sans faille aux clients et à assurer la poursuite des activités pendant la transition. Tous les clients et membres du personnel concernés ont été avisés.

« Notre priorité est ce qu'il y a de mieux pour nos clients, nos gens et nos associés. Partout au Canada, nous évaluons continuellement les occasions de mieux cibler nos activités et d'innover afin d'aider les organisations en croissance à faire face à des enjeux complexes, et ce, grâce à notre large éventail de services et à notre réseau mondial, souligne Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada. L'engagement de MNP à servir ce sous-ensemble de notre clientèle, qui requiert des services et un soutien spécifiques, en fait le partenaire idéal pour ces organisations et pour nos professionnels qui se joindront à lui. Nous sommes convaincus que MNP a tout ce qu'il faut pour que tous en sortent gagnants. »

Le modèle d'affaires de MNP est conçu pour offrir à ses clients, à ses employés et aux collectivités qu'il sert une aide qui tient compte de la réalité locale. Le cabinet mise sur un modèle national et local intégré selon lequel ses professionnels à la grandeur du pays ont accès à toutes les ressources nationales nécessaires pour fournir aux clients les services professionnels dont ils ont besoin.

Les informations financières de la transaction ne seront pas divulguées, et sa conclusion est assujettie à l'approbation du Bureau de la concurrence Canada.

À propos de MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.

MNP est l'un des plus importants cabinets nationaux de comptabilité et de consultation au Canada. Il offre des services de comptabilité et de fiscalité ainsi que des services-conseils. Présent à l'échelle nationale, mais proche de la réalité locale, le cabinet répond avec fierté aux besoins des particuliers, des sociétés ouvertes et des entreprises à capital fermé depuis plus de 60 ans. Grâce aux liens solides qu'il établit avec eux, MNP peut offrir à ses clients des stratégies sur mesure et une perspective locale pour les guider vers la réussite. Pour en savoir plus, consultez le www.mnp.ca .

À propos de Deloitte

Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d'entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.

Notre raison d'être mondiale est d'avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d'un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l'accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d'être en incarnant nos valeurs communes qui sont d'ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l'inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable.

Pour en apprendre davantage sur les quelque 312 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 12 000 professionnels font partie du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter , Instagram ou Facebook.

