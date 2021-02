Le premier péage sans barrière en France ? Kapsch TraffiCom





Kapsch TrafficCom a remporté l'appel d'offres pour le contrat cadre de fourniture, conception, mise en oeuvre et exploitation technique des futurs systèmes de péage flux libres multivoies lancé par le concessionnaire autoroutier Autoroute-Paris-Rhin-Rhône (APRR).

Avec un double objectif : fluidifier le trafic et réduire l'impact environnemental.

Récemment, le consortium ALIAE (Concession du Groupe Eiffage), s'est vu attribuer la concession de l'autoroute A79 (anciennement RCEA ? Route Centre Europe Atlantique). Cette nouvelle autoroute, dont la mise en service est prévue en 2022, sera équipée du premier système de péage flux libre jamais déployé sur le réseau routier français. L'exploitation de cette nouvelle autoroute sera assurée par APRR.

Amélioration de la fluidité du trafic et réduction de l'impact environnemental

En évitant l'arrêt aux barrières de péage conventionnel, les systèmes de péage flux libre réduisent les durées moyennes des trajets ainsi que la consommation de carburant des usagers. Ils représentent par ailleurs un moyen de paiement sûr et efficace, sans interaction physique. Les systèmes flux libre améliorent également la capacité de l'autoroute, réduisent le nombre d'incidents et, surtout, permettent de diminuer l'impact environnemental de l'autoroute.

Après une phase pilote au cours de laquelle APRR a testé les performances de plusieurs systèmes, APRR a choisi l'industriel Kapsch TrafficCom pour l'accompagner dans ses premiers projets de mise en oeuvre de systèmes flux libre. "C'est un grand succès pour nous. Kapsch confirme ainsi sa capacité à offrir des systèmes de péage performants, au meilleur rapport qualité-prix. Nous sommes très fiers et nous réjouissons d'accompagner APRR dans ce projet stratégique et structurant", déclare Nathalie Leboucher, SVP pour l'Europe de l'Ouest, le Moyen-Orient et l'Afrique chez Kapsch TrafficCom.

APRR, filiale du groupe Eiffage, est le deuxième plus grand concessionnaire français. Exploitant environ 2 300 kilomètres d'autoroutes et employant 3 500 personnes, APRR gère un chiffre d'affaires annuel d'environ 2,4 milliards d'euros.

Pour plus d'informations : https://www.kapsch.net/fr/ktc

