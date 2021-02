Kraken soutient le lancement d'un fonds de capital-risque





Kraken Digital Asset Exchange, l'un des plus grands échanges de cryptomonnaie au monde, a annoncé aujourd'hui son soutien à Kraken Ventures, un fonds d'investissement indépendant nouvellement lancé, ciblant les entreprises et les protocoles en démarrage dans l'écosystème de la crypto et de la fintech. En plus d'investir dans les technologies alimentant la prochaine vague d'innovation crypto et fintech, le fonds fournira aux entrepreneurs les ressources financières et les compétences d'experts du secteur, requises pour édifier et développer leur entreprise.

Kraken Ventures se concentrera sur des domaines tels que la fintech, les sociétés et protocoles crypto, la finance décentralisée (DeFi), ainsi que les technologies habilitantes telles que l'IA, l'apprentissage automatique et profond, la Reg Tech et la cybersécurité. Kraken Ventures offre le meilleur des deux mondes en tant que fonds complètement autonome, soutenu par les ressources et les compétences d'experts, de Kraken.

Dirigées par une équipe dotée d'une vaste expérience des secteurs de la crypto et des services financiers, et tirant parti de son partenariat stratégique avec Kraken, les sociétés de portefeuille ont accès à l'environnement idéal pour que leurs équipes collaborent au sein des écosystèmes de Kraken et de la fintech élargie. Les écosystèmes fintech et crypto continueront de se rapprocher, et Kraken Ventures investira à l'intersection de ces deux industries dynamiques.

Jesse Powell, cofondateur et PDG de Kraken a déclaré : « Alors que nous entrons dans la prochaine phase de croissance de l'industrie crypto, Kraken Ventures va aider les entrepreneurs à rendre le système financier plus ouvert, inclusif et transparent. Avec une équipe solide en place, Kraken Ventures offre la bonne combinaison de ressources pour libérer le plein potentiel des meilleures idées. Nous sommes arrivés au stade où la crypto commence à manifester son véritable potentiel, transformant le secteur des services financiers et créant des économies numériques véritablement mondiales. »

Kraken Ventures sera dirigé par Brandon Gath, qui compte 20 années d'expérience dans les secteurs des services financiers et de la crypto. Il a récemment occupé le poste de responsable du développement d'entreprise, chez Kraken, et avant de rejoindre Kraken, il a aidé à diriger CME Ventures, où il faisait figure de pionnier parmi les investisseurs dans de nombreuses startups licornes du domaine de la fintech, de l'IA, de l'apprentissage profond, de l'informatique quantique et de la crypto. Il a dirigé les premiers investissements dans Orbital Insight, Crosslend, Digital Currency Group, Nervana Systems, Crypto Facilities, Privitar, et Fortscale. Brandon Gath possède une riche expérience professionnelle englobant capital-risque, fusions et acquisitions, banque d'investissement et consultance. Il est titulaire d'un MBA de l'Université de Chicago en finance entrepreneuriale.

Selon Brandon Gath, associé général de Kraken Ventures, « La Fintech et plus particulièrement la technologie crypto offrent la possibilité de changer radicalement la façon dont les entreprises et les consommateurs échangent et stockent de la valeur, investissent, prêtent, empruntent et mènent des échanges mondiaux. Nous adoptons une vision à long terme de l'investissement, pour ajouter de la valeur dès la génération et durant chaque phase de croissance du parcours des sociétés de notre portefeuille. Notre approche pratique avec les sociétés de notre portefeuille permettra de leur fournir des conseils, de nouvelles opportunités commerciales et un soutien financier supplémentaire. La possibilité de tirer parti de l'expérience de Kraken dans le déploiement d'une plateforme véritablement mondiale et évolutive nous permet de soutenir les sociétés de notre portefeuille depuis leur création, et jusqu'à ce qu'elles se hissent à l'avant-garde du marché. Nous avons déjà identifié certaines des meilleures opportunités et prévoyons d'annoncer nos premiers investissements dans un proche avenir. »

Brandon Gath sera secondé par Kirill Gourov et Akshi Federici. Kirill Gourov supervise actuellement des investissements stratégiques pour Kraken, après avoir géré des investissements dans la blockchain pour un bureau multifamilial basé à New York. Avant cela, il dirigeait les efforts de stratégie blockchain chez Expand Research, une filiale du Boston Consulting Group. Il est activement impliqué dans la communauté Bitcoin depuis début 2013 et compte plus de 7 années d'expérience dans l'industrie de la blockchain, notamment l'investissement, le développement de stratégies pour les applications de chaînes publiques et privées, et le développement commercial des projets de blockchain. Akshi Federici est un opérateur stratégique chevronné comptant plus de 15 années d'expérience dans le secteur des services financiers et des cryptomonnaies, auprès du Boston Consulting Group, BlackRock, Conde Nast, ConsenSys, et Kraken.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.krakenventures.com

À propos de Kraken

Basée à San Francisco, Kraken est la plus large plateforme d'échange d'actifs numériques au monde en termes de volumes et de liquidités en euros. Les clients de Kraken négocient plus de 50 actifs numériques et 7 monnaies fiduciaires différentes, parmi lesquelles l'EUR, l'USD, le CAD, la GBP, le JPY, le CHF et l'AUD. Fondée en 2011, Kraken est la première plateforme d'échange d'actifs numériques dont les données de marchés sont affichées sur le Terminal Bloomberg, et l'une des premières à proposer des échanges au comptant avec une marge, des marchés réglementés de produits dérivés et des services d'indexation. Plus de 5 millions de négociants, institutions et autorités du monde entier font confiance à Kraken.

Kraken est soutenue par Hummingbird Ventures, Blockchain Capital et Digital Currency Group, entre autres investisseurs. Pour en savoir plus sur Kraken, veuillez consulter le site www.kraken.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 février 2021 à 21:30 et diffusé par :