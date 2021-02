Celltrion développe un cocktail adapté d'anticorps neutralisants avec le CT-P59 pour lutter contre la propagation des variants du COVID-19 grâce à sa plateforme de développement d'anticorps





Le Groupe Celltrion a annoncé aujourd'hui que le CT-P59, un traitement candidat anti-COVID-19 par anticorps monoclonal , a confirmé son activité neutralisante contre les mutations émergentes du virus et que la société a commencé le développement d'un traitement cocktail à base d'anticorps neutralisants avec le CT-P59.

L'Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA) a évalué et confirmé de manière indépendante que le CT-P59 parvient à neutraliser les variants du SARS-CoV-2 identifiés pour la première fois au Royaume-Uni (B.1.1.7), en plus des six mutations des génomes variants du SARS-CoV-2 précédemment identifiées (les variants S·L·V·G·GH·GR). Elle a ajouté que le traitement cocktail composé de CT-P59, avec un autre anticorps monoclonal candidat, a démontré une capacité de neutralisation des variants britannique (B.1.1.7) et sud-africain (B.1.351).

En date du 19 janvier 2021, d'après des sources médiatiques et officielles, environ 2 000 cas du variant VOC 202012/01 (Variant of Concern [variant préoccupant], année 2020, mois 12, variant 01, précédemment désigné VUI [Variant under Investigation - variant sous investigation]) avaient été identifiés dans 60 pays. Dans l'UE/EEE, environ 1 300 cas ont été identifiés dans 23 pays. En dehors de cette zone géographique, environ 700 cas ont été identifiés dans 37 pays.1

Afin d'obtenir des anticorps neutralisants puissants contre les nouveaux variants émergents et de minimiser le temps nécessaire pour lancer des traitements cocktails à base de CT-P59, Celltrion a précédemment sélectionné un total de 38 anticorps neutralisants puissants contre le SARS-CoV-2, parmi lesquels l'anticorps candidat n° 32 qui a produit des titres de neutralisation contre les nouvelles souches émergentes au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Utilisant un portefeuille d'anticorps déjà construit et encouragé par l'activité confirmée contre divers mutants, Celltrion a commencé le développement d'un cocktail à base d'anticorps neutralisants, avec le CT-P59, dirigé contre les nouveaux variants émergents du SARS-CoV-2.

À ce jour, le CT-P59 a démontré qu'il permettait de réduire de manière significative le risque d'hospitalisation liée à la COVID-19 et le besoin d'oxygénation jusqu'au jour 28, de réduire de 54 % le taux de progression vers une forme sévère de la COVID-19 pour les patients avec des symptômes légers à modérés et de 68 % pour les patients avec des symptômes modérés âgés de 50 ans ou plus, et de de réduire significativement (de 3,4 à 6,4 jours) le délai de rétablissement clinique par rapport au placebo. On procède actuellement au recrutement pour un essai clinique mondial de Phase III, qui devrait inclure 1 172 patients avec des symptômes légers à modérés de la COVID-19 sur plus de 10 sites à travers le monde pour évaluer l'efficacité et l'innocuité du CT-P59.

Le professeur Adrian Streinu-Cercel, DM, PhD, investigateur principal à l'échelle mondiale et professeur en maladies infectieuses à l'Université de médecine et de pharmacie Carol Davila à Bucarest, en Roumanie, a déclaré : « Le CT-P59 a démontré sa capacité à raccourcir le délai de rétablissement clinique et à réduire le taux de progression vers une forme sévère de la COVID-19. Dans le cadre de l'essai clinique, l'un de mes patients atteint de la COVID-19, âgé de 85 ans et avec une condition sous-jacente, a récupéré du virus dans un délai de 48 heures après avoir été traité avec le CT-P59. Le traitement candidat par anticorps serait le plus utile dans un délai de 3 à 5 jours après avoir été testé positif au virus. Il contribuera fortement aux efforts visant à alléger le fardeau actuel sur les ressources et les systèmes de santé. »

