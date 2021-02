Quali accélère sa croissance dans la région EMEA avec l'embauche d'une vice-présidente, un leader reconnu dans le développement de logiciels d'entreprise dans la région





La dernière embauche de cadres de Quali s'inscrit dans le cadre de son plan visant à agrandir son équipe, à accroître sa part de marché et à continuer d'innover pour mieux servir ses clients

AUSTIN, Texas, 11 février 2021 /PRNewswire/ -- Quali , la société d'automatisation des infrastructures de Scaletm, annonce l'accélération de sa présence sur le marché EMEA avec la nomination d'une nouvelle vice-présidente.

Gina Veridiano-Martouzet a été nommée vice-présidente des comptes stratégiques de l'EMEA. Basée à Paris, Gina est légendaire dans l'industrie pour sa capacité à mener des initiatives de ventes internationales réussies pour des vendeurs de technologie de premier plan. Reconnue comme une productrice de revenus importante et un leader dans le domaine des ventes, elle a construit toute sa carrière en aidant des clients et des partenaires dans différentes régions à obtenir un avantage concurrentiel grâce à l'innovation technologique.

« Je suis ravie de rejoindre Quali pour contribuer à son expansion dans la région EMEA », a déclaré Gina Veridiano-Martouzet, vice-présidente EMEA, comptes stratégiques. « L'automatisation des infrastructures dans les environnements multi-clouds est par nature orientée vers les entreprises et continuera à jouer un rôle majeur dans la transformation des DevOps. Avec l'expertise de Quali dans ce domaine, je me réjouis d'aider les clients et les partenaires dans leur démarche. »

Avant de rejoindre Quali, Gina Veridiano-Martouzet a occupé divers postes de direction dans des entreprises telles que Remedy (BMC), Vignette (Opentext), Volantis, Solomio (Openwave), Lognet, Kronos ou Kony (Temenos).

« Quali connait un élan croissant dans la région EMEA, alimenté par la demande croissante de solutions DevOps, » déclare Lior Koriat, PDG de Quali. « En réponse, l'entreprise étend son équipe de direction dans la région avec la nomination de Gina et d'autres recrutements en cours. En plus d'élargir notre équipe de direction, Quali renforce également les relations avec notre solide réseau de partenaires existants. »

« Gina apporte une expérience d'excellence en matière de développement de nouvelles sociétés de logiciels d'entreprise dans la région EMEA, » a déclaré Mike Vollman, directeur des recettes chez Quali. « Nous avons déjà travaillé ensemble dans une autre entreprise à forte croissance, où nous avons multiplié les chiffres par dix en peu de temps. Je me réjouis de répéter ce succès avec elle. »

Quali fournit la principale plate-forme pour l'automatisation des infrastructures à l'échelle. Les entreprises et les innovateurs du Global 2000 s'appuient sur la plateforme CloudShell primée de Quali pour créer des solutions d'automatisation à la demande et en libre-service qui augmentent la productivité de l'ingénierie, réduisent les coûts du cloud et optimisent l'utilisation des infrastructures.

