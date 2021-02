La Société financière IGM Inc. déclare ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2020





Les lecteurs sont priés de se reporter aux sections Déclarations prospectives et Mesures financières non conformes aux normes IFRS et mesures additionnelles conformes aux normes IFRS, à la fin du présent communiqué.

WINNIPEG, MB, le 11 févr. 2021 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM ou la Société) (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre de 2020 et pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

FAITS SAILLANTS D'IGM

Au quatrième trimestre, le bénéfice net s'est établi à 229,1 millions de dollars, ou 96 cents par action, comparativement à 191,6 millions, ou 80 cents par action, au quatrième trimestre de 2019.

Au quatrième trimestre, le bénéfice net ajusté, à l'exception des autres éléments 1 , s'est établi à 204,3 millions de dollars, ou 86 cents par action, comparativement à 200,8 millions, ou 84 cents par action, au quatrième trimestre de 2019. Le bénéfice ajusté par action de 86 cents représentait le résultat le plus élevé de l'histoire de la Société pour un quatrième trimestre.

, s'est établi à 204,3 millions de dollars, ou par action, comparativement à 200,8 millions, ou par action, au quatrième trimestre de 2019. Le bénéfice net annuel s'est établi à 764,4 millions de dollars, ou 3,21 $ par action, comparativement à 746,7 millions, ou 3,12 $ par action, en 2019.

Le bénéfice net ajusté annuel, à l'exception des autres éléments 1 , s'est chiffré à 762,9 millions de dollars, ou 3,20 $ par action, comparativement à 763,9 millions, ou 3,19 $ par action, en 2019.

L'actif géré et l'actif sous services-conseils se sont établis à un sommet record de 240,0 milliards de dollars , en hausse de 6,7 % et de 10,3 % par rapport au trimestre précédent et à l'exercice précédent, respectivement (compte non tenu des acquisitions nettes d'entreprises de 30,3 milliards).

, en hausse de 6,7 % et de 10,3 % par rapport au trimestre précédent et à l'exercice précédent, respectivement (compte non tenu des acquisitions nettes d'entreprises de 30,3 milliards). Les entrées nettes se sont chiffrées à 2,2 milliards de dollars et à 7,1 milliards, respectivement, ce qui constitue des sommets records pour un quatrième trimestre et pour un exercice complet, comparativement à des sorties nettes de 7 millions au quatrième trimestre de 2019 et à des sorties nettes de 1,7 milliard en 2019.

« Nous sommes ravis de l'essor observé au sein de nos activités à la fin de 2020, les actifs, les flux nets et le bénéfice net ajusté par action ayant atteint des sommets records au quatrième trimestre », a déclaré James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Société financière IGM Inc. « Nous avons également conclu un certain nombre d'acquisitions importantes au cours du trimestre, lesquelles nous ont permis d'améliorer nos gammes de produits et d'étendre notre portée en matière de distribution. »

GESTION DE PATRIMOINE

Ce secteur reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation à des ménages canadiens de services de planification financière et de services connexes et comprend les activités d'IG Gestion de patrimoine et d'Investment Planning Counsel.

Pour le quatrième trimestre de 2020, le BAII ajusté s'est établi à 188,7 millions de dollars et représentait 65,3 % du BAII ajusté d'IGM, ce qui constituait une diminution de 6,3 % par rapport au quatrième trimestre de 2019 et une augmentation de 0,9 % par rapport au troisième trimestre de 2020.

Au 31 décembre 2020, l'actif sous services-conseils a atteint le sommet record de 132,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 6,1 % et de 6,2 % par rapport à 125,0 milliards et à 124,8 milliards au 30 septembre 2020 et au 31 décembre 2019, respectivement.

IG Gestion de patrimoine

Au 31 décembre 2020, l'actif sous services-conseils a atteint le sommet record de 103,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,9 % et de 6,4 % par rapport à 97,5 milliards et à 97,1 milliards au 30 septembre 2020 et au 31 décembre 2019, respectivement.

Les entrées nettes des clients ont atteint 485 millions de dollars, ce qui constitue le meilleur résultat pour un quatrième trimestre en plus de 20 ans, une amélioration par rapport aux sorties nettes des clients de 109 millions en 2019. Pour l'exercice, les entrées nettes des clients s'élevaient à 795 millions de dollars, soit une amélioration par rapport à des sorties nettes des clients de 780 millions en 2019.

Les entrées brutes des clients ont atteint 2,9 milliards de dollars, ce qui constitue un sommet record pour un quatrième trimestre, en hausse par rapport aux entrées brutes de 2,5 milliards en 2019.

GESTION D'ACTIFS (PLACEMENTS MACKENZIE)

Ce secteur reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de gestion de placements, et représente les activités de Placements Mackenzie.

Pour le quatrième trimestre de 2020, le BAII ajusté s'est établi à 60,1 millions de dollars et représentait 20,8 % du BAII ajusté d'IGM, ce qui constituait une augmentation de 14,5 % par rapport au quatrième trimestre de 2019 et une diminution de 14,8 % par rapport au troisième trimestre de 2020.

Le total de l'actif géré a atteint un sommet inégalé de 186,8 milliards de dollars, comparativement à 147,3 milliards et à 141,8 milliards au 30 septembre 2020 et au 31 décembre 2019, respectivement. Compte non tenu des acquisitions nettes d'entreprises de 30,3 milliards de dollars au quatrième trimestre relativement à l'acquisition de GLC Groupe de gestion d'actifs Ltée (« GLC ») et de l'acquisition de Greenchip Financial Corp. (« Greenchip »), l'actif géré au 31 décembre 2020 avait augmenté de 6,2 % et de 10,3 % par rapport au 30 septembre 2020 et au 31 décembre 2019, respectivement. L'actif géré, à l'exception des comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine, s'élevait à 110,9 milliards de dollars au 31 décembre 2020 et, compte non tenu des acquisitions nettes d'entreprises, a connu une hausse de 8,1 % et de 18,1 % par rapport au 30 septembre 2020 et au 31 décembre 2019, respectivement.

Les ventes nettes de fonds d'investissement ont atteint un sommet record de 1,7 milliard de dollars2 au cours du trimestre, comparativement à 220 millions en 2019. Pour l'exercice, les ventes nettes se sont établies à 4,2 milliards de dollars2, comparativement à des ventes nettes de 1,2 milliard à l'exercice précédent.

Les ventes brutes de fonds communs de placement ont atteint un sommet record de 4,5 milliards de dollars2 au cours du trimestre, soit une augmentation de 74,0 %, par rapport à 2,6 milliards au quatrième trimestre de 2019. Pour le quatrième trimestre, les ventes nettes de fonds communs de placement se sont chiffrées à 1,4 milliard de dollars2, comparativement à des ventes nettes de 18 millions en 2019.

FNB - Au 31 décembre 2020, l'actif géré des FNB totalisait 8,5 milliards de dollars, en hausse par rapport à 4,7 milliards au 31 décembre 2019. Compte non tenu de l'investissement des fonds communs de placement d'IGM dans les FNB, l'actif géré des FNB s'élevait à 3,8 milliards de dollars au 31 décembre 2020, comparativement à 2,4 milliards au 31 décembre 2019.

INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES ET AUTRES

Ce secteur représente les principaux investissements stratégiques effectués par la Société, y compris les investissements dans China Asset Management Co., Ltd., Great-West Lifeco Inc., Northleaf Capital Group Ltd., Wealthsimple Financial Corporation et Portag3 Ventures LP. Le capital non attribué est aussi compris dans ce secteur.

Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») - La quote-part du résultat de Lifeco revenant à la Société s'est établie à 27,3 millions de dollars pour le quatrième trimestre, en baisse de 8,7 % par rapport à 29,9 millions pour le quatrième trimestre de 2019.

China Asset Management Co., Ltd. (« China AMC ») - La quote-part du résultat de China AMC revenant à la Société s'est chiffrée à 11,8 millions de dollars pour le quatrième trimestre, en hausse de 63,9 % par rapport à 7,2 millions pour le quatrième trimestre de 2019, ce qui constitue le résultat trimestriel le plus élevé depuis l'investissement d'IGM dans China AMC.

Investissement dans Northleaf Capital Group Ltd. (« Northleaf ») - La Société et Lifeco ont acquis une participation économique de 70 % et un bloc de droits de vote de 49,9 % dans Northleaf pour un montant de 241 millions de dollars au moyen d'un instrument d'acquisition appartenant à 80 % à Mackenzie et à 20 % à Lifeco.

DIVIDENDES

Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 56,25 cents par action à l'égard des actions ordinaires de la Société qui sera versé le 30 avril 2021 aux actionnaires inscrits au 31 mars 2021.

1. Les autres éléments pour l'exercice 2020 comprenaient les éléments suivants :

Un profit à la vente de la Gamme de fonds Quadrus, déduction faite des coûts d'acquisition, de 21,4 millions de dollars après impôt (25,2 millions avant impôt) comptabilisé au quatrième trimestre.

La quote-part des ajustements après impôt de Great-West Lifeco Inc. revenant à la Société relativement à la réévaluation d'un actif d'impôt différé, moins certaines charges de restructuration et certains coûts de transaction, de 3,4 millions de dollars comptabilisée au quatrième trimestre.

Un profit de 31,4 millions de dollars après impôt (37,2 millions avant impôt) comptabilisé au troisième trimestre et réalisé à la vente de l'investissement dans Personal Capital Corporation.

Des charges de restructuration et autres charges de 54,7 millions de dollars après impôt (74,5 millions avant impôt) comptabilisées au troisième trimestre et découlant de nos démarches actuelles de transformation sur plusieurs années et de nos efforts visant à accroître notre efficacité opérationnelle, de même que de l'acquisition de GLC Groupe de gestion d'actifs Ltée et d'autres changements apportés à nos équipes de gestion des placements.

Les autres éléments pour l'exercice 2019 comprenaient les éléments suivants :

Une charge exceptionnelle de 9,2 millions de dollars, comptabilisée au quatrième trimestre, qui représentait la quote-part des ajustements après impôt de Great-West Lifeco Inc. revenant à la Société relativement à la réévaluation d'un actif d'impôt différé, aux charges de restructuration et au profit net lié à la transaction de Scottish Friendly.

Une charge exceptionnelle d'un montant de 8,0 millions de dollars, comptabilisée au deuxième trimestre, qui représentait la quote-part de la perte après impôt de Great-West Lifeco Inc. revenant à la Société relativement à la vente de ses activités d'assurance-vie et de rentes individuelles aux États-Unis.

2. En 2020, des clients institutionnels, dont les produits de placement comprennent des fonds communs de placement de Mackenzie, ont apporté des changements à la répartition des fonds, ce qui a engendré des ventes de 625 millions de dollars et des ventes nettes de 32 millions pour le quatrième trimestre, ainsi que des ventes de 1,4 milliard de dollars et des ventes nettes de 612 millions pour l'exercice.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont l'expression des attentes actuelles de la Société financière IGM. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la situation financière et les résultats d'exploitation de la Société à certaines dates et, pour les périodes closes à certaines dates, de présenter de l'information au sujet des attentes et des projets actuels de la direction, et ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur les opérations, les activités, la situation financière, les résultats financiers attendus, le rendement, les prévisions, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts, les objectifs continus, les stratégies et les perspectives de la Société, de même que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale, pour l'exercice en cours et les périodes à venir. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs ou des hypothèses significatifs ayant permis de tirer la conclusion ou d'effectuer la prévision ou la projection dont il est question. Ces facteurs et hypothèses comprennent les perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. Bien que la Société considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont dispose actuellement la direction, elles pourraient se révéler inexactes.

Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être réalisés.

Divers facteurs significatifs, qui sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales dans bien des cas, touchent les opérations, le rendement et les résultats de la Société et de ses filiales ainsi que leurs activités. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou attendus. Ces facteurs comprennent, notamment, l'incidence ou les conséquences imprévues de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des taux d'intérêt et des taux de change, des marchés boursiers et financiers mondiaux, de la gestion des risques de liquidité des marchés et de financement et des changements de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l'information financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l'incidence de l'application de changements comptables futurs, des risques d'exploitation et liés à la réputation, de la concurrence, des changements liés aux technologies, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, des éclosions de maladies ou des pandémies (comme la COVID-19), de la capacité de la Société à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en oeuvre d'autres stratégies de croissance ainsi que du succès obtenu par la Société et ses filiales pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.

Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

À moins que la loi en vigueur au Canada ne l'exige expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques et des incertitudes associés aux activités de la Société et des facteurs et hypothèses significatifs sur lesquels les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés, se reporter aux documents d'information de cette dernière. Ces documents ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et sont accessibles à l'adresse www.sedar.com .

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS ET MESURES ADDITIONNELLES CONFORMES AUX NORMES IFRS

Le présent communiqué contient des mesures financières non conformes aux normes IFRS et des mesures additionnelles conformes aux normes IFRS. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, qui est une mesure additionnelle conforme aux Normes internationales d'information financière (les normes IFRS), peut être divisé en deux composantes :

le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires;

les autres éléments, qui comprennent l'incidence après impôt de tout élément que la direction considère comme non récurrent ou qui pourrait rendre moins significative la comparaison des résultats d'exploitation d'une période à l'autre.

Les termes se rapportant à des mesures financières non conformes aux normes IFRS comprennent, sans s'y limiter, les termes suivants : « bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires », « bénéfice ajusté par action », « rendement ajusté des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires » et d'autres termes semblables. Ces mesures sont utilisées pour fournir à la direction et aux investisseurs des mesures additionnelles visant à évaluer le rendement. Cependant, ces mesures financières non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS et, par conséquent, elles ne sont pas directement comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Veuillez consulter les Faits saillants financiers ci-joints pour les rapprochements appropriés de ces mesures financières non conformes aux normes IFRS et des mesures prescrites par les normes IFRS.

Les termes se rapportant à des mesures additionnelles conformes aux normes IFRS comprennent les termes suivants : « bénéfice avant impôt sur le résultat » et « bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires ». Les mesures additionnelles conformes aux normes IFRS sont utilisées afin de donner à la direction et aux investisseurs des mesures additionnelles pour évaluer le rendement. Ces mesures sont considérées comme des mesures supplémentaires conformes aux normes IFRS puisqu'elles s'ajoutent aux postes minimums requis par les normes IFRS et qu'elles sont pertinentes pour comprendre la situation financière de l'entité.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'approximativement 239 milliards de dollars au 31 janvier 2021. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel.

MEMBRE DU GROUPE DE SOCIÉTÉS DE POWER CORPORATION

Société financière IGM Inc.





























États consolidés du résultat net





























(non audité)



Trimestres clos les





Exercices clos les (en milliers de dollars canadiens,



31 décembre





31 décembre sauf les montants par action) 2020

2019

2020

2019















Produits













Gestion de patrimoine 594 137 $

587 112 $

2 259 576 $

2 299 048 $ Gestion d'actifs 216 320

203 436

812 931

792 327 Charge de rémunération des courtiers (74 320)

(69 816)

(283 163)

(277 075) Gestion d'actifs - produits nets 142 000

133 620

529 768

515 252 Produits tirés des placements nets et autres produits 33 105

6 716

78 209

24 825 Quote-part du résultat des entreprises associées 43 571

23 409

150 429

105 225

812 813

750 857

3 017 982

2 944 350















Charges













Services-conseils et croissance des affaires 283 084

270 974

1 040 146

1 066 021 Activités et services de soutien 193 765

182 508

830 650

733 045 Comptes gérés à titre de sous-conseiller 18 294

18 152

71 213

68 232 Charges d'intérêts 27 909

27 758

110 597

108 386

523 052

499 392

2 052 606

1 975 684 Bénéfice avant impôt sur le résultat 289 761

251 465

965 376

968 666 Impôt sur le résultat 60 486

59 835

200 770

219 719 Bénéfice net 229 275

191 630

764 606

748 947 Participation ne donnant pas le contrôle (198)

-

(198)

- Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles -

-

-

(2 213) Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 229 077 $

191 630 $

764 408 $

746 734 $















Bénéfice par action (en $)













- De base 0.96 $

0.80 $

3.21 $

3.12 $ - Dilué 0.96 $

0.80 $

3.21 $

3.12 $

Société financière IGM Inc. Faits saillants financiers

Pour les trimestres clos

les 31 décembre



Aux 31 décembre et pour les

exercices clos à ces dates

(non audité) 2020

2019

Variation



2020

2019

Variation





























Bénéfice net attribuable aux

























actionnaires ordinaires (en M$)

























Bénéfice net 229.1 $ 191.6 $ 19.6 %

764.4 $ 746.7 $ 2.4 % Bénéfice net ajusté1 204.3

200.8

1.7



762.9

763.9

(0.1)





























Bénéfice dilué par action

























Bénéfice net 0.96

0.80

20.0



3.21

3.12

2.9

Bénéfice net ajusté1 0.86

0.84

2.4



3.20

3.19

0.3





























Rendement des capitaux propres

























Bénéfice net













16.1 % 16.9 %



Bénéfice net ajusté1













16.1 % 17.2 %































Dividendes par action 0.5625

0.5625

-



2.25

2.25

-





























Total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils2(en M$)













239 950 $ 190 035 $ 26.3 % Total de l'actif géré2













213 971

166 809

28.3

Gestion de patrimoine

























Actif sous services conseils2













132 583

124 820

6.2

IG Gestion de patrimoine

























Actif géré3













97 713

93 161





Autres éléments de l'actif sous services-conseils













5 560

3 939





Actif sous services-conseils













103 273

97 100

6.4

Investment Planning Counsel























Actif géré3













5 320

5 391





Autres éléments de l'actif sous services-conseils













23 998

22 337





Actif sous services-conseils













29 318

27 728

5.7

Gestion d'actifs (Placements Mackenzie)

























Fonds communs de placement4













55 462

60 839





FNB5













3 788

2 372





Fonds d'investissement













59 250

63 211





Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels4













51 688

5 046





Total compte non tenu des comptes gérés à titre de sous-

























conseiller du secteur Gestion de patrimoine













110 938

68 257





Comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion

























de patrimoine4













75 821

73 575





Total de l'actif géré













186 759

141 832

31.7





















.

































Flux nets

(en M$)







Gestion de patrimoine



Gestion

d'actifs















IG Gestion

de patrimoine

Investment Planning Counsel



Placements

Mackenzie

Éliminations

intersectorielles

Total2

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2020

























Ventes nettes de fonds communs de placement3



(9) $ (89) $

1 376 $ - $ 1 278 $ Créations nettes de parts de FNB



-

-



372

-

372

Ventes nettes de fonds d'investissement



(9)

(89)



1 748

-

1 650

institutionnels



-

-



(75)

-

(75)

Ventes nettes au titre de l'actif géré



(9)

(89)



1 673

-

1 575

Autres flux nets des courtiers



494

338



-

(186)

646

Total des flux nets



485

249



1 673

(186)

2 221

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020

























Ventes nettes de fonds communs de placement3



(451) $ (307) $

2 956 $ - $ 2 198 $ Créations nettes de parts de FNB



-

-



1 232

-

1 232

Ventes nettes de fonds d'investissement



(451)

(307)



4 188

-

3 430

institutionnels



-

-



2 062

-

2 062

Ventes nettes au titre de l'actif géré



(451)

(307)



6 250

-

5 492

Autres flux nets des courtiers



1 246

680



-

(319)

1 607

Total des flux nets



795

373



6 250

(319)

7 099



1. Mesures financières non conformes aux normes IFRS :

Le bénéfice net ajusté pour 2020 exclut :

? Un profit à la vente de la Gamme de fonds Quadrus, déduction faite des coûts d'acquisition, de 21,4 M$ après impôt, comptabilisé au quatrième trimestre.

? La quote-part des ajustements après impôt de Great-West Lifeco Inc. revenant à la Société relativement à la réévaluation d'un actif d'impôt différé, moins certaines charges de restructuration et certains coûts de transaction, de 3,4 M$, comptabilisée au quatrième trimestre.

? Un profit à la vente de l'investissement dans Personal Capital Corporation de 31,4 M$ après impôt, comptabilisé au deuxième trimestre.

? Des charges de restructuration et autres charges de 54,7 M$ après impôt, comptabilisées au deuxième trimestre, découlant de nos démarches actuelles de transformation sur plusieurs années visant à accroître notre efficacité opérationnelle, de même que de l'acquisition de GLC Groupe de gestion d'actifs Ltée et d'autres changements apportés à nos équipes de gestion des placements.

Le bénéfice net ajusté pour 2019 exclut :

? Une charge exceptionnelle de 9,2 M$, comptabilisée au quatrième trimestre, qui représente la quote-part des ajustements après impôt de Great-West Lifeco Inc. revenant à la Société relativement à la réévaluation d'un actif d'impôt différé, des charges de restructuration et du profit net lié à la transaction de Scottish Friendly.

? Une charge exceptionnelle de 8,0 M$, comptabilisée au deuxième trimestre, qui représente la quote-part de la perte après impôt de Great­West Lifeco Inc. revenant à la Société relativement à la vente de la quasi-totalité de ses activités d'assurance-vie et de rentes individuelles aux États-Unis. 2. Les résultats consolidés éliminent la double comptabilisation dans les cas où les activités sont présentées dans plus d'un secteur. 3. Comprennent les comptes à gestion distincte. 4. La diminution de l'actif géré des fonds communs de placement reflète la diminution nette de 13,2 G$ découlant du dessaisissement de la Gamme de fonds Quadrus et de l'acquisition de Greenchip. L'augmentation de l'actif géré de la clientèle institutionnelle reflète une augmentation de 43,5 G$ attribuable à l'acquisition de GLC Groupe de gestion d'actifs Ltée. 5. Le total des FNB du secteur Gestion d'actifs, y compris les FNB détenus dans les fonds d'investissement d'IGM, s'élevait à 8,5 G$ au 31 décembre 2020, comparativement à 4,7 G$ au 31 décembre 2019.

SOURCE La Société financière IGM Inc.

