Venture Global LNG conclut un prêt à terme de 500 millions de dollars auprès de grandes banques mondiales





ARLINGTON, Virginie, 11 février 2021 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. a annoncé aujourd'hui avoir conclu un prêt à terme de 500 millions de dollars auprès de JPMorgan Chase Bank, N.A., Morgan Stanley Senior Funding, Inc, Mizuho Bank, Ltd. et Bank of America, N.A. Les produits serviront au financement des activités de construction avant la décision finale d'investissement dans le cadre du projet d'expansion de GNL à Plaquemines, ainsi qu'à la conduite des affaires générales de l'entreprise. Le montant de la transaction est passé de 400 à 500 millions de dollars en raison de l'intérêt marqué des prêteurs.

Mike Sabel, PDG de l'entreprise, a déclaré : « Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec ce regroupement de grandes banques, qui agissent toutes à titre de prêteurs pour notre installation d'exportation de GNL située à Calcasieu Pass, alors que nous nous approchons du lancement de l'ensemble des travaux de construction liés au projet de GNL à Plaquemines qui aura lieu en 2021. En reproduisant la stratégie efficace que nous avons mise au point et en adoptant la même configuration, nous continuerons de respecter notre engagement de fournir le GNL au coût le plus bas au marché mondial et de répondre à la demande mondiale croissante en matière d'énergie propre et fiable. »

L'équipe du projet de GNL de Venture Global à Plaquemines a mis au point une capacité de production de 3,5 TMPA sur les 10 TMPA prévues dans le cadre de la première phase de l'installation en vertu d'ententes de soutirage liant les parties pendant 20 ans. De plus, elle a obtenu l'autorisation d'exportation du département de l'Énergie et l'autorisation finale de la FERC.

JPMorgan et Morgan Stanley ont agi à titre de coarrangeurs principaux dans le cadre de la transaction. Bank of America et Mizuho ont quant à elles participé à titre de prêteurs. Davis Polk & Wardwell LLP et Simpson Thatcher & Bartlett LLP ont respectivement agi comme conseillers auprès de l'emprunteur et des prêteurs.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un fournisseur américain de GNL à long terme et à faible coût provenant de bassins gaziers nord-américains riches en ressources. Il est en train de construire ou de développer une capacité de production supérieure à 50 MTPA en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable dans le monde entier. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site www.venturegloballng.com.

