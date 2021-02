Le CN continue de fixer des objectifs ambitieux de développement durable avec un vote consultatif sur son plan d'action climatique





MONTRÉAL, 11 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil d'administration du CN (TSX: CNR) (NYSE : CNI) est heureux d'annoncer qu'il demandera un vote consultatif annuel sur le plan d'action de la Compagnie sur les changements climatiques. Le vote non contraignant aura lieu lors de l'assemblée annuelle des actionnaires du CN en avril 2021.



« Le CN appuie l'Accord de Paris et est fier de faire partie de la solution climatique, notamment en comptant parmi les grandes entreprises dans le monde qui permettent à leurs actionnaires de voter sur leur plan d'action climatique. »

-Robert Pace, président du Conseil du CN

Le plan d'action du CN sur les changements climatiques comprend une déclaration annuelle des émissions de gaz à effet de serre en accord avec les recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC), un objectif de réduction de l'intensité des émissions pour 2030 fondé sur des données scientifiques et des mises à jour annuelles sur les progrès.

« Le CN appuie les recommandations du GIFCC et, grâce à notre plan d'action climatique, nous travaillons à atténuer les risques liés aux changements climatiques et à nous y adapter afin de favoriser le commerce durable dans toutes les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les innovations en matière de locomotives écoénergétiques, de technologies ferroviaires et d'analyse de données, ainsi que de meilleures pratiques d'exploitation et l'utilisation de carburants plus propres ont fait de nous un leader dans l'industrie et sont nécessaires afin d'atteindre nos objectifs d'émission à court et moyen terme. Alors que notre regard se tourne vers 2030 et au-delà, nous reconnaissons le besoin d'une nouvelle technologie de propulsion des locomotives. L'atteinte du niveau d'émission zéro pour les locomotives de fret est un défi pour l'ensemble de l'industrie et nous encourageons la collaboration entre nos pairs de l'industrie, les gouvernements et les partenaires de la chaîne d'approvisionnement. »

-Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN

Le CN divulgue depuis longtemps des données solides liées au changement climatique; la Compagnie déclare publiquement depuis 2009 ses émissions de gaz à effet de serre, sa stratégie de réduction des émissions, ainsi que ses progrès annuels, par l'entremise de son rapport du CDP. Grâce ses efforts visant à réduire les émissions, à atténuer les risques liés au changement climatique et à développer une économie à faibles émissions de carbone, le CN était l'une des trois seules entreprises canadiennes à figurer en 2020 sur la prestigieuse Liste A du CDP pour sa lutte contre le changement climatique.

En 2018, le CN a harmonisé son approche liée à la divulgation des données sur les changements climatiques avec les recommandations du GIFCC et a publié l'information dans son rapport sur le développement durable Engagement responsable. En novembre 2020, le CN a appuyé officiellement le GIFCC et a publié son premier rapport indépendant du GIFCC, une première dans l'industrie ferroviaire nord-américaine.

Le CN fait également partie des 150 premières entreprises au monde à avoir fixé, en 2017, un objectif de réduction de l'intensité des émissions de carbone approuvé et fondé sur des données scientifiques relatives aux émissions de carbone, ce qui cadre avec le scénario de 2 °C. La Compagnie revoit actuellement son objectif pour l'harmoniser aux plus récentes données scientifiques sur le climat.

Le CN possède une feuille de route remarquable en matière d'efficacité énergétique et carbonique, et a réduit l'intensité des émissions produites par ses locomotives d'environ 40 % depuis 1993. À ce jour, la Compagnie domine toujours l'industrie ferroviaire nord-américaine avec une consommation de carburant pour locomotive par tonne-mille brute inférieure d'environ 15 % à la moyenne des autres chemins de fer de classe 1.

Le CN appuie les engagements du gouvernement du Canada énoncés dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, et sa vision portant sur des modes de transport novateurs et à faibles émissions. En collaboration avec le gouvernement et l'industrie, la Compagnie élabore activement un plan complet visant à réduire les émissions produites par l'industrie ferroviaire d'ici 2050 grâce à des technologies et des carburants propres ainsi qu'avec des innovations fondées sur la recherche, les politiques et les programmes.

Pour en apprendre davantage sur la façon dont le CN assume un rôle de leader dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, veuillez consulter les renseignements liés au climat que la Compagnie publie sur son site Web : https://www.cn.ca/fr/engagementresponsable/

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l'économie, aux clients et aux collectivités qu'il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles, le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l'égard des programmes de responsabilité sociale et de l'environnement.

