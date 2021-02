CGTN : Gala du Festival du printemps : une fête pour les yeux à la veille du Nouvel An chinois





BEIJING, 11 février 2021 /CNW/ - L'année 2021 est l'année du Boeuf (ou Buffle) selon le zodiac chinois. Dans la culture chinoise, le boeuf représente les travailleurs acharnés, intelligents et fiables. CGTN Digital diffusera pour la première fois le Gala du Festival du printemps dans son intégralité. Joignez-vous à nous pour en apprendre davantage sur les résolutions et les aspirations du peuple chinois pour la nouvelle année.

Le Gala du Festival du printemps, ou « Chunwan » en chinois, est diffusé à la veille du Nouvel An lunaire en Chine, lorsque des millions de familles du pays se réunissent. Le gala de cette année aura lieu le 11 février et se déroulera malgré la pandémie.

Diffusée pour la première fois en 1983 par China Central Television (CCTV), cette émission annuelle est la plus regardée au monde. Faisant partie intégrante des célébrations du Nouvel An chinois, ce spectacle grandiose de plusieurs d'heures comprend souvent des chansons, des prestations et des sketches humoristiques.

CGTN Digital vous résume ce que vous devez savoir sur cette émission à grand déploiement.

Exploration des coulisses : faites connaissance avec le directeur et les artistes

Mercredi, un jour à peine avant le spectacle, CGTN Digital est passée en coulisse pour dévoiler les secrets du gala de 2021.

Chen Linchun, directeur général du Gala du Festival du printemps 2021, a discuté des faits saillants et des numéros vedettes de la fête visuelle de cette année. Il a mentionné que le gala s'est adapté à la pandémie de COVID-19 et qu'on aura recours aux plus récentes technologies de nombreuses façons.

L'un des interprètes du gala de cette année est le chanteur Roy Wang, ou Wang Yuan, qui est membre du groupe populaire TFBoys. Le directeur nous révèle que celui-ci chantera une chanson pour enfants, mariant l'électronique et la « dance music », ajoutant que la musique fait la promotion de la culture chinoise traditionnelle sous de nouvelles formes.

L'actrice chinoise Yang Mi fera sa première apparition au gala. Celle-ci a affirmé que la scène offre une occasion très spéciale d'exprimer sa gratitude aux travailleurs de première ligne pendant la pandémie. Elle a de plus souhaité bonne chance à tous au cours de la prochaine année.

Retour sur les galas des années précédentes

Le gala est non seulement un précurseur en matière de divertissement, mais aussi le témoin de la croissance économique de la Chine au cours des dernières décennies. Voici les faits saillants du Gala du Festival du printemps des 38 dernières années.

Gala du Festival du printemps de A à Z :moments inoubliables des années 1980

Gala du Festival du printemps de A à Z :moments inoubliables des années 1990

Gala du Festival du printemps de A à Z :moments inoubliables des années 2000

Gala du Festival du printemps de A à Z :moments inoubliables des années 2010

À quoi s'attendre cette année

Comme pour plusieurs autres activités qui ont eu lieu au cours de la pandémie, la programmation de cette année comprendra un certain nombre de prestations virtuelles. Selon ce qui a été annoncé lors de la conférence de presse, le gala mettra en lumière des éléments esthétiques, des caractéristiques ethniques et la culture régionale de la Chine, ainsi que différentes civilisations du monde, selon la conférence de presse. On y présentera également des styles de danse variés, notamment de la danse classique chinoise, des danses folkloriques issues des minorités ethniques et de la danse contemporaine, offrant au public un régal pour les yeux.

La bande-annonce du Gala du Festival du printemps 2021 attire l'attention du public

L'édition 2021 du Gala du Festival du printemps fera appel à des technologies comme la 5G, la 3D et l'IA

La cinquième répétition du Gala du Festival du printemps 2021 assure la fluidité de la radiodiffusion

La quatrième répétition du Gala du Festival du printemps 2021 assure la fluidité des prestations

La deuxième répétition du Gala du Festival du printemps 2021 présente de nouvelles technologies

Gala du Festival du printemps contre Super Bowl

Cette année, seuls quelques jours séparent le Gala du Festival du printemps en Chine et le Super Bowl aux États-Unis. Jouissant d'une énorme popularité parmi les peuples de deux pays, ces événements partagent autant de similitudes que de différences. Accompagnée de journalistes de Beijing et de Los Angeles, CGTN présente un vox pop qui illustre ce que deux peuples pensent de ces deux symboles culturels.

Un étranger émerveillé par les prestations des éditions antérieures du Gala du Festival du printemps

Que représente le Gala du Festival du printemps, symbole culturel de la Chine, aux yeux des étrangers? Dans cette vidéo de réactions, CGTN a sélectionné six moments classiques tirés des galas des 38 dernières années et a invité un Américain à Beijing à regarder des clips mettant en vedette des chansons populaires, des danses magnifiques ou des arts martiaux. Subira-t-il un choc culturel? Voyons voir!

Jeu mobile « Fighting Monster Virus »

Dans la mythologie chinoise, le Festival du printemps tire son origine de l'histoire du combat entre des gens et un monstre nommé « Xi ». En 2020, le monde a été frappé par une pandémie inattendue. Les vacances et les rassemblements ont été annulés alors qu'un virus « monstrueux » a envahi les rues, causant peur et panique. CGTN présente un jeu mobile « Fighting Monster Virus », qui vous permet non seulement d'en apprendre davantage sur la culture chinoise et le Festival du printemps, mais aussi de prendre conscience de l'importance de l'unité de l'humanité dans la lutte contre le coronavirus.

Questions et réponses avec les chefs d'antenne de CGTN

Nous avons également lancé une série vidéo de questions et réponses et interviewé six chefs d'antenne de CGTN, dont Liu Xin, Wang Guan, Tian Wei, Zhong Shi, Li Dongning et Zou Yun. Liu Xin et Wang Guan résument leur année 2020 et nous font part de leur résolution du Nouvel An chinois avec CGTN Digital.

En direct : une célébration virtuelle pour le Festival du printemps 2021

Les célébrations du festival de cette année sont très différentes. Tous ces incontournables comme les réunions, les dîners familiaux et les voyages doivent maintenant tenir compte des consignes de distanciation physique liées à l'épidémie de COVID-19. Mais une célébration virtuelle demeure une bonne façon pour nous tous de transmettre nos meilleurs voeux aux familles et aux amis.

Dans cet épisode de « The Chat Room », nous invitons des étrangers vivant en Chine et des Chinois qui ont été à l'extérieur du pays pendant de nombreuses années à nous faire part de leurs projets pour le Nouvel An chinois 2021. Quelles sont leurs parties préférées du Festival du printemps? Quelles traditions du Festival du printemps célèbrent-ils avec leur famille? Comment la pandémie influera-t-elle sur leurs activités de célébration? Joignez-vous à CGTN pour une célébration en ligne pour souhaiter la bienvenue à l'année du Boeuf et dire adieu à 2020, une année inhabituelle.

Restez à l'affût de CGTN pour en savoir plus sur le Gala du Festival du printemps qui accueillera l'année du Boeuf.

Consultez l'article original ici.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1437152/Image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1437153/Image2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1437154/Image3.jpg

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=AxzitMGKRRc

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1437156/Image4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1437157/Image5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1437158/Image6.jpg

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=VOQKZGNh51Y

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=ZlSTKGMspkY

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1437161/Image7.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1437162/Image8.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1437163/Image9.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1437164/Image10.jpg

SOURCE CGTN

Communiqué envoyé le 11 février 2021 à 16:36 et diffusé par :