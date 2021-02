Avis aux médias - Front commun pour le « droit à l'amour » - Point de presse virtuel des députés Paule Robitaille, Alexandre Leduc et Martin Ouellet





QUÉBEC, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la députée de Bourassa-Sauvé et porte-parole du Parti libéral du Québec en matière de Solidarité sociale et de lutte contre la pauvreté, Paule Robitaille, le député d'Hochelaga-Maisonneuve et porte-parole de Québec solidaire en matière de Solidarité sociale, Alexandre Leduc, ainsi que le député de René-Lévesque et porte-parole du Parti québécois en matière de Solidarité sociale et de lutte contre la pauvreté, Martin Ouellet, tiendront un point de presse virtuel, ce vendredi 12 février à 9 h 05.

Sujet : Front commun pour le « droit à l'amour » des personnes bénéficiaires d'aide sociale

À cette occasion, les députés seront accompagnés de Mme Mélanie Ratté, militante à l'Action Plus Brome-Missisquoi et qui a vécu cette situation, M. Stéphane Handfield, porte-parole du Front commun des personnes assistées sociales du Québec et de M. Serge Petitclerc, porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté.

AIDE-MÉMOIRE



DATE : Le vendredi 12 février 2021



HEURE : 9 h 05



LIEU : Virtuellement, par le biais de la plateforme Zoom :



https://zoom.us/j/98962244184?pwd=V1V3eFBJeVBPZ25RbExvWGthZXJWUT09

