Semaine de la relève coopérative - Former la relève entrepreneuriale aux valeurs de solidarité, de démocratie et d'égalité. C'est ça, l'Effet COOP!

LÉVIS, QC, le 11 févr. 2021 /CNW/ - Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) est heureux d'annoncer le lancement de la Semaine de la relève coopérative qui aura lieu du 14 février au 20 février 2021. Cet événement annuel vise à sensibiliser la jeunesse québécoise aux innombrables avantages individuels et collectifs résultant de leur implication dans un projet coopératif, qu'il soit pédagogique ou ancré dans le mouvement coopératif et mutualiste.

Pour Marie-Josée Paquette, directrice générale du CQCM, la Semaine de la relève coopérative est l'occasion de lancer cet appel aux jeunes : « En ces moments où nous devons plus que jamais unir nos forces pour trouver et mettre en oeuvre des solutions novatrices pour l'avenir durable de notre planète et de tous ses habitants, j'interpelle les jeunes! Venez joindre le mouvement coopératif et mutualiste, un mouvement qui partage vos valeurs de solidarité, de démocratie et d'égalité et de redistribution équitable de la richesse, qui place l'humain au centre de ses actions. C'est ça l'Effet coop! »

Activité phare de la Semaine de la relève coopérative, le concours vidéo « Coopérer, c'est faire ensemble! » vise justement à mettre en lumière des projets de coopération réalisés par des jeunes, et pour lesquels le grand public est invité à voter pour sa vidéo préférée. La réalisation de ce concours est rendue possible grâce à la participation financière de grandes coopératives, dont Sollio Groupe coopératif, Co-operators, Assurance et services financiers et COOPSCO.

Pour en apprendre davantage sur la Semaine de la relève coopérative et les activités proposées aux jeunes, aux professionnels de l'éducation, et aux entreprises, consultez les informations sur le site Internet.

À propos du CQCM

Reconnu officiellement par le gouvernement du Québec comme étant l'un des interlocuteurs privilégiés en matière d'économie sociale, le CQCM est l'instance dont se sont dotés les réseaux coopératifs et mutualistes afin d'assumer le développement de leur plein potentiel. Le CQCM compte parmi ses membres les grandes coopératives et mutuelles du Québec, les fédérations sectorielles ainsi que la Coopérative développement régional du Québec.

