SurveyMonkey dévoile son intégration GetFeedback - Salesforce Commerce Cloud

SAN MATEO, Californie, 11 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- SurveyMonkey (Nasdaq : SVMK), leader du secteur des solutions d'études de marché, de sondages, de feedback et d'expérience client, dévoile aujourd'hui une nouvelle intégration entre sa plateforme CX multicanal GetFeedback et Salesforce Commerce Cloud. Commerce Cloud permet aux entreprises de proposer des expériences d'achat personnalisées sur le Web, les applications mobiles, les réseaux sociaux et en boutique. La solution CX GetFeedback aide quant à elle des entreprises telles que Crocs, Deckers, Hibbett, Puma ou encore YETI à recueillir facilement du feedback sur différents canaux, à dégager des tendances et à réagir rapidement pour améliorer l'expérience client. Cette intégration développée sur mesure à l'aide d' Astound Commerce (partenaire choisi par Salesforce pour la mise en oeuvre) vient enrichir la liste des intégrations entre la plateforme GetFeedback et les solutions Salesforce, et renforcer l'étroite corrélation entre feedback et action pour les utilisateurs des deux solutions.



L'intégration GetFeedback permet de mieux comprendre certains comportements (ex : abandon de panier), d'enrichir les données client via des sondages post-achat, d'en savoir plus sur les différents profils de clients en ligne, de résoudre rapidement les bugs et de créer des campagnes marketing plus efficaces. Grâce à une vue client 360, les entreprises peuvent exploiter plus rapidement les expériences d'achat en ligne et les améliorer, à un moment où le e-commerce connaît une croissance exponentielle. Selon une récente enquête menée par SurveyMonkey , 81 % des professionnels CX interrogés constatent une hausse des interactions en ligne depuis le début de la pandémie de COVID-19. Le rapport 2020 Holiday Shopping Report publié par Salesforce révèle par ailleurs que les ventes en ligne optimisées par Commerce Cloud ont bondi de 76 % pendant les fêtes de fin d'année par rapport à l'an dernier. Avec l'explosion du e-commerce liée à la crise sanitaire, les entreprises doivent plus que jamais accélérer leur transformation numérique pour rester compétitives.

« Au cours de l'année dernière, les achats en ligne ont connu une croissance inédite. Les commerces de détail doivent s'adapter rapidement à l'évolution des comportements des clients pour les satisfaire et les fidéliser », explique Craig Shull, directeur général de la plateforme GetFeedback chez SurveyMonkey. « L'intégration de GetFeedback à Commerce Cloud permet aux entreprises de réagir rapidement et d'accélérer leur croissance grâce à des données client à la fois plus récentes et plus précises ».

Entre sa puissante intégration avec Salesforce et ses fonctionnalités d'email avancées, GetFeedback permet de recueillir du feedback sur tous les canaux numériques de manière totalement fluide, sans perturber l'expérience d'achat, ni impacter les taux de conversion.

« La capacité à proposer une expérience d'e-commerce immersive et personnalisée en permanence est cruciale pour la réussite d'une entreprise », affirme de son côté Lidiane Jones, Vice-présidente exécutive et Directrice générale de Salesforce Commerce Cloud. « La nouvelle intégration de GetFeedback à Commerce Cloud permet aux entreprises de créer rapidement des programmes de feedback pour surveiller, évaluer et améliorer leur expérience e-commerce ».

