Avis aux médias - Point de presse du député Joël Arseneau

L'année 2021 est l'année du Boeuf (ou Buffle) selon le zodiac chinois. Dans la culture chinoise, le boeuf représente les travailleurs acharnés, intelligents et fiables. CGTN Digital diffusera pour la première fois le Gala du Festival du printemps...

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) L'industrie manufacturière jouera un rôle significatif dans le cadre de la relance économique. C'est un secteur d'activité d'importance qui permet de maintenir et stimuler l'économie....