Inauguration du CHSLD Leclerc, à Granby





GRANBY, QC, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports, ministre responsable de l'Estrie et député de Granby, François Bonnardel, annonce aujourd'hui, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, l'inauguration du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Leclerc. Situé à Granby, il permettra d'améliorer la qualité et l'accessibilité des soins et des services d'hébergement offerts aux personnes en perte d'autonomie de la région.

Le nouveau CHSLD est une installation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS). À la suite d'un appel d'offres lancé au printemps 2018, le contrat en location a été octroyé à la Fondation du CHSLD Horace-Boivin. Situé sur la rue Déragon, le CHSLD Leclerc a une superficie de 13 617 mètres carrés et compte 176 lits.

Citations :

« Toutes les personnes en perte d'autonomie méritent d'avoir accès aux meilleurs soins et aux meilleurs services disponibles, dans des milieux qui répondent à leurs besoins. Il s'agit d'une priorité pour notre gouvernement. La demande pour de nouvelles places en hébergement de longue durée s'est accrue de façon considérable au cours des dernières années. Ce nouveau CHSLD à Granby vient combler cet impératif. Il offrira un hébergement convivial et sécuritaire qui profitera tant aux personnes aînées qu'au personnel dévoué qui y travaille. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Je suis ravi de souligner l'ouverture du nouveau CHSLD Leclerc. Ce projet me tient à coeur depuis longtemps. Il vient mettre en lumière le travail des équipes ayant contribué à la réalisation de ce beau projet, qui permettra d'accueillir encore davantage de résidents et de leur offrir, à eux ainsi qu'aux membres du personnel, un milieu de vie de qualité. Merci à tous ceux et celles qui ont uni leurs forces pour livrer cette installation tant attendue dans la région. »

François Bonnardel, ministre des Transports, ministre responsable de l'Estrie et député de Granby

Faits saillants :

Les coûts de fonctionnement du CHSLD, exploité dans un immeuble loué pour 15 ans au coût annuel d'un peu plus de 6 millions $, sont estimés à 18,4 millions $. Ils seront financés par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie (11,4 millions $) et par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), grâce à des allocations récurrentes de 7 millions $.

Un montant de 5 millions $ a en outre été accordé par le MSSS pour l'acquisition d'équipement et de mobilier.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Communiqué envoyé le 11 février 2021 à 15:30 et diffusé par :