Feu vert pour l'exposition internationale de photographie « Xposure » aux E.A.U. avec la vaccination de masse qui permet de relancer les événements





La 5e édition du festival de photographie Xposure s'ouvre mercredi 10 février à Sharjah, aux E.A.U., et présente 1588 photos prises par plus de 400 photographes dans 54 expositions différentes

45 % de la population des E.A.U. est désormais vaccinée (juste après Israël), ce qui permet de relancer les évènements publics et culturels

Mesures spéciales prises par les organisateurs pour minimiser les risques, notamment les tests PCR, les tests de température, la distanciation et un public limité

La plateforme Xposure 2021 comportera 21 tables rondes interactives auxquelles participeront plus de 53 experts en photographie et de grandes sociétés de photographie

36 autres ateliers de photographie et des cours spécialisés permettront d'acquérir les dernières connaissances en matière de techniques photographiques

S.E. Tariq Saeed Allay, directeur du Bureau des médias du gouvernement de Sharjah (SGMB) a déclaré : « Grâce à la reconnaissance de l'Autorité nationale de gestion des crises et des catastrophes envers l'engagement du festival et des protocoles qui ont pour objectif de procurer un environnement sûr, nous espérons que l'insistance apportée à cette question par le NECDMA, encouragera les visiteurs, les invités et la direction à jouer chacun leur rôle pour garantir une édition exceptionnelle de Xposure qui aura un impact positif sur les photographes, les artistes et les journalistes du monde entier. La conformité nous aidera également à passer la vitesse supérieure pour vaincre cette pandémie et nous ramener à une vie normale ».

