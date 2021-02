PPG nomme Pascal Tisseyre au poste de Vice-Président de la division Architectural Coatings EMEA Sud





PPG (NYSE:PPG) a annoncé aujourd'hui la nomination de Pascal Tisseyre au poste de Vice-Président de la division Architectural Coatings (AC) pour la région EMEA Sud, à compter du 1er mars. Rattaché à Tim Knavish, Vice-Président Exécutif de PPG, Pascal Tisseyre dirigera et continuera de développer la stratégie de croissance de l'activité AC ainsi que l'offre de produits et de services pour les clients de PPG.

Pascal Tisseyre a rejoint PPG avec l'acquisition de SigmaKalon en 2008. Dans son poste le plus récent de Directeur Général AC EMEA Sud, Pascal Tisseyre a développé et mis en place avec succès une stratégie régionale de Go-to-market et a accéléré la transformation digitale. Il a favorisé le développement des équipes tout en renforçant l'engagement de PPG en faveur de la diversité, l'équité et l'inclusion. Il a précédemment occupé le poste de Directeur Financier AC EMEA. Avant de rejoindre PPG, Pascal Tisseyre a évolué dans différentes fonctions en finance et contrôle de gestion, notamment chez Sigma Coatings et SigmaKalon.

Pascal Tisseyre est titulaire d'une Maîtrise en finance de l'Université Paris-Dauphine.

Chez PPG (NYSE:PPG), nous travaillons chaque jour pour élaborer et fournir les peintures, les revêtements et les matériaux auxquels nos clients font confiance depuis plus de 135 ans. Grâce à notre dévouement et à notre créativité, nous relevons les plus grands défis de nos clients, grâce à une collaboration étroite pour trouver la bonne voie à suivre. Basés à Pittsburgh, nous exerçons nos activités et innovons dans plus de 70 pays et avons réalisé un chiffre d'affaires net de 13,8 milliards de dollars en 2020. Nous sommes au service de clients sur les marchés du bâtiment, des produits de consommation, de l'industrie et des transports, ainsi que sur les marchés du SAV. Pour en savoir plus, consultez le site Internet www.ppg.com.

