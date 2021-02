Entente de partenariat régional en tourisme - Soutien financier de 25 000 $ pour appuyer la tenue de l'édition 2021 du Village Nordik du Port de Québec





QUÉBEC, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 25 000 $ au Village Nordik du Port de Québec pour soutenir la tenue de son édition 2021, qui se déroulera du 11 février au 7 mars.

Le député de Vanier-Les Rivières, M. Mario Asselin, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, ainsi que le directeur de l'Office du tourisme de Québec, M. Benoît Pigeon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cette somme provient de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2020-2022, volet 3 (développement touristique), en collaboration avec l'Office du tourisme de Québec.

Citations :

« Au Québec, nous avons un magnifique terrain de jeu et des entrepreneurs débordant d'imagination qui sont, tout comme les promoteurs du Village Nordik du Port de Québec, bien décidés à nous faire vivre des expériences uniques et excitantes. Grâce à eux, la population de la Capitale-Nationale pourra encore une fois vivre la ville autrement cet hiver, et ce, dans le respect des règles sanitaires. Je suis très heureuse que votre gouvernement soutienne cet événement, auquel je souhaite beaucoup de succès! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« La Capitale-Nationale ne manque pas d'attraits distinctifs et l'initiative du Village Nordik du Port de Québec en est une preuve éclatante. Les promoteurs ont imaginé des activités fort intéressantes, qui raviront les participants à coup sûr. Je salue la résilience et la créativité de l'équipe du Village Nordik, grâce à laquelle les amateurs de pêche blanche pourront profiter encore cette année de cette activité originale en milieu urbain. »

Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières

« L'Office du tourisme de Québec est heureux de s'associer au Village Nordik du Port de Québec, qui fera vivre encore cette année une expérience hivernale familiale hors du commun et mènera ainsi l'expérience hivernale à son plein potentiel. Petits et grands pourront en effet pratiquer la pêche blanche en profitant d'un panorama féérique et en étant à distance de marche de l'incontournable Vieux-Québec, ce joyau du patrimoine mondial de l'UNESCO. Félicitations aux organisateurs! »

Benoît Pigeon, directeur de l'Office du tourisme de Québec

Faits saillants :

Les projets de l'EPRT, volet 3 (développement touristique), doivent correspondre à l'une des sept catégories décrites ci-dessous. Les projets plus substantiels d'adaptation au nouveau contexte sanitaire sont également admissibles à chacune de ces catégories :

Attraits, activités et équipements;



Études;



Structuration de l'offre touristique régionale;



Hébergement;



Festivals et événements;



Services-conseils;



Développement numérique d'une entreprise.

Les EPRT ont pour objectif de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à stimuler l'économie des régions.

