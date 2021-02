Andersen Global s'étend au Pakistan avec un cabinet fiscal et juridique





Andersen Global entre au Pakistan dans le cadre d'un Accord de collaboration avec le cabinet fiscal et juridique Septentrio Global Consulting (SgC), permettant à l'organisation d'étendre la couverture de sa plateforme mondiale en Asie du Sud.

Fondé en 1985 par le directeur général Farrukh Karim Qureshi, SgC (anciennement Samdani & Qureshi) a commencé comme un cabinet juridique à service complet, et a récemment amélioré ses capacités en intégrant une pratique fiscale dirigée par Rashid Ibrahim, et en créant un Centre international pour la résolution et la prévention appropriées des litiges (International Centre for Appropriate Dispute Resolution and Prevention), dirigé par la Dre Nudrat E. Piracha. Basé à Islamabad, le cabinet propose une vaste gamme de services dans les domaines du conseil fiscal, juridique, de gestion et financier, de la gestion des ressources humaines, de la gestion des risques, et des solutions appropriées pour la résolution et la prévention des litiges, auprès d'une clientèle issue du secteur public, privé et social, aussi bien au niveau national qu'international.

« Au coeur de notre activité, nous donnons aux relations une importance fondamentale, tout en étant animés par l'ambition d'établir la norme en matière de services fiscaux et juridiques au Pakistan », a déclaré Farrukh Karim Qureshi. « Nous travaillons en toute transparence et sommes profondément attachés à fournir les meilleures solutions de leur catégorie à nos clients, ce qui correspond aux valeurs et à la vision d'Andersen Global. Cette collaboration renforce la qualité des ressources que nous proposons et étend notre capacité à fournir un service continu dans le monde entier. »

« Farrukh et son équipe ont bâti une prestation remarquable au Pakistan, et notre vision commune consiste à fournir une base solide pour une relation de travail en parfaite synergie », a confié pour sa part Mark Vorsatz, président d'Andersen Global, et PDG d'Andersen. « Nous sommes réellement impressionnés par leur dévouement envers la bonne gestion et l'indépendance. Leurs offres de services complètes leur permettent d'assurer une couverture exceptionnelle et nous positionnent pour une expansion accrue dans cette région. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 7 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 247 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

