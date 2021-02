Monument Re achève le transfert de portefeuille et la résiliation subséquente de la licence d'Omega Life





Monument Re a annoncé aujourd'hui avoir finalisé fin décembre 2020 le transfert du portefeuille des activités d'Omega Life vers la succursale italienne de Monument Assurance Luxembourg S.A. Conformément à l'autorisation de la Cour suprême irlandaise, le portefeuille a été transféré à Monument Assurance Luxembourg, les conditions générales demeurant inchangées pour les assurés.

Le conseil d'administration d'Omega Life a ensuite reçu l'autorisation de la Banque centrale d'Irlande de retirer la licence d'assurance-vie d'Omega Life, ce qui a été finalisé le 9 février 2021.

Monument Re Limited est une société de réassurance et holding d'assurance qui exerce ses activités en tant que réassureur et acquéreur de portefeuilles européens à forte intensité d'actifs. Grâce à cette stratégie, Monument Re assume les risques liés aux actifs et exploite efficacement ces entreprises ou portefeuilles avec des risques calculés.

Monument Re fait l'objet d'une Surveillance de groupe de la part de l'Autorité monétaire des Bermudes.

Monument Assurance Luxembourg S.A. (« MAL ») est une compagnie d'assurances luxembourgeoise entièrement agréée, réglementée par le Commissariat aux Assurances. Sa stratégie consiste à acquérir, par transfert de portefeuille ou achat ferme, des portefeuilles hérités garantis ou liés, au Luxembourg, en Italie et en Espagne.

Le groupe de sociétés Monument Group bénéficie d'une présence établie aux Bermudes, en Irlande, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et à Guernesey, avec des filiales en Espagne, en Italie et en Allemagne.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

