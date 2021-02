Walmart Canada remercie ses clients de contribuer à nourrir les familles canadiennes dans le besoin





Walmart Canada s'engage à verser jusqu'à 1 million de dollars

MISSISSAUGA, ON, le 11 févr. 2021 /CNW/ - Walmart Canada donne aujourd'hui le coup d'envoi à sa campagne annuelle « Luttez contre la faim, initiez le changement », visant à attirer l'attention sur la crise d'insécurité alimentaire touchant le Canada. D'ici au 10 mars, la compagnie espère recueillir suffisamment de dons afin de fournir 10 millions de repas aux Canadiens dans le besoin, par l'intermédiaire de Banques alimentaires Canada.

Avant la pandémie, l'insécurité alimentaire atteignait déjà un sommet sans précédent, avec 4,4 millions de Canadiens ayant des difficultés à se procurer de la nourriture. Cela signifie que plus de 11 % des familles canadiennes n'avaient pas d'accès physique et économique à une alimentation suffisante, saine et nutritive.

Pour la cinquième édition annuelle consécutive de la campagne « Luttez contre la faim, initiez le changement », Walmart souhaite rappeler aux Canadiens à quel point ils ont déjà contribué à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Depuis le lancement de la campagne en 2017, Walmart Canada, ses fournisseurs et ses clients ont fourni 50 millions de repas à la population canadienne, d'un océan à l'autre. Cette année, Walmart versera une somme équivalente aux dons de ses clients, jusqu'à concurrence de 820 000 dollars.

«La pandémie continue d'avoir un impact énorme sur tous les Canadiens, y compris les plus vulnérables. Chez Walmart Canada, il est de notre responsabilité de redonner et d'aider à collecter des dons afin de fournir des millions de repas aux personnes dans le besoin », a déclaré Horacio Barbeito, président et directeur général de Walmart Canada. « Nous sommes très reconnaissants envers nos fidèles clients et nos fournisseurs chez Walmart. Ensemble, nous pouvons aider les moins fortunés dans nos communautés à travers le pays ».

De quelle façon la campagne « Luttez contre la faim, initiez le changement » redonne aux Canadiens

Walmart s'est engagé à verser jusqu'à un million de dollars à Banques alimentaires Canada dans le cadre de cette campagne. Cet engagement comprend :

une contribution de l'entreprise équivalente aux dons des clients en magasin, jusqu'à concurrence de 820 000 $

une contribution de 100 000 dollars au programme de denrées alimentaires des commerces de détail de Banques alimentaires Canada, qui permet aux banques alimentaires de recueillir des dons dans n'importe quel magasin de détail

au programme de denrées alimentaires des commerces de détail de Banques alimentaires Canada, qui permet aux banques alimentaires de recueillir des dons dans n'importe quel magasin de détail une contribution de 80 000 $ pour soutenir le Système national de partage des aliments de Banques alimentaires Canada, qui aide à acquérir et à partager environ 27 millions de livres de nourriture par an.

Walmart invite ses clients à se joindre à la lutte contre la faim. Pour chaque achat (en magasin et en ligne sur walmart.ca) de produits sélectionnés, un don sera fait à Banques alimentaires Canada, jusqu'à concurrence de 1,2 million de dollars. Les partenaires sont les suivants : Mars Canada, KraftHeinz, Kellogg's, Conagra, Maple Leaf, General Mills, Dare, Pepsi, Mondelez, Ferrero, Coca Cola, Unilever et Grupo Bimbo.

Les Canadiens peuvent également contribuer en faisant don de denrées alimentaires non périssables dans leur magasin Walmart local ou en ajoutant un don en argent à leurs commandes d'épicerie en ligne.

« Nous sommes reconnaissants à Walmart Canada, qui est un partenaire à part entière dans notre lutte contre l'insécurité alimentaire depuis plus de 20 ans. La pandémie a été particulièrement difficile pour les banques alimentaires et les familles canadiennes confrontées à la faim », a déclaré Chris Hatch, directeur général de Banques alimentaires Canada. « Les initiatives de financement fédérales, ainsi que l'énorme soutien des entreprises, fondations, individus et communautés locales ont permis aux banques alimentaires locales de survivre tout au long de cette période. Walmart Canada reste un partenaire de longue date dans la réalisation de notre mission d'un Canada où personne ne souffre de la faim ».

Walmart Canada lutte contre l'insécurité alimentaire directement avec les banques alimentaires locales

L'annonce de la cinquième campagne annuelle « Luttez contre la faim, initiez le changement » d'aujourd'hui s'appuie sur les efforts continus de Walmart à soutenir les Canadiens dans le besoin. Walmart et la Fondation Walmart s'efforcent d'assurer l'utilisation des surplus alimentaires et de remédier à l'insécurité alimentaire en soutenant le travail du réseau des banques alimentaires à travers le Canada.

Depuis le lancement de la campagne en 2017, Walmart Canada a recueilli 50 millions de repas pour les Canadiens d'un océan à l'autre, ce nombre s'ajoutant aux 25 millions de livres de nourriture que Walmart a données aux banques alimentaires du pays au cours des dernières années. Les magasins Walmart du Canada s'associent aux banques alimentaires de leurs communautés pour s'assurer que des aliments de qualité soient offerts à ceux qui en ont le plus besoin.

Walmart Canada et la Fondation Walmart soutiennent également les efforts du réseau des banques alimentaires pour aider ces dernières à maintenir la fraîcheur et la sécurité des aliments pendant leur transport et leur distribution au sein de la communauté. En outre, la Fondation Walmart a investi près de 6 millions de dollars pour renforcer la capacité des 630 banques alimentaires affiliées à Banques alimentaires Canada, ce qui a permis d'augmenter le nombre de camions, de réfrigérateurs et de personnes disponibles pour acheminer la nourriture de toutes provenances vers ceux qui en ont le plus besoin. Ces donations de la Fondation Walmart constituent la prochaine étape d'un engagement à long terme de plusieurs millions de dollars visant à renforcer la sécurité alimentaire dans tout le Canada.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale servant 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, walmart.ca, est visité par plus de 900 000 clients quotidiennement. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs au pays. Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, la compagnie a amassé et remis plus de 400 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires sont accessibles à walmartcanada.ca, de même que sur les pages de médias sociaux de Walmart Canada : Facebook, Twitter et Instagram.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires du Canada. Nous sommes un organisme de bienfaisance national qui se consacre à aider les Canadiens vivant dans l'insécurité alimentaire. Nous soutenons un réseau d'associations provinciales, de banques alimentaires affiliées et d'organismes alimentaires qui ont pour objectif de soulager la faim dans leurs communautés. Notre travail vise principalement à maximiser l'incidence collective, à renforcer les capacités locales et à diminuer la nécessité de recourir aux banques alimentaires afin de créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez https://www.foodbankscanada.ca/pour en savoir plus ou suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn.

