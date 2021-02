Partenariat entre Sel Windsor et Canada Steamship Lines pour la construction d'un navire autodéchargeur de pointe





Le nouveau navire sera un modèle de durabilité, de sécurité et d'efficacité. Sa vocation sera de livrer le sel de déglaçage essentiel que les Canadiens connaissent et apprécient.

MONTRÉAL, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - K+S Sel Windsor Ltée (« Sel Windsor ») et Canada Steamship Lines (« CSL »), division du Groupe CSL, ont le plaisir d'annoncer un partenariat stratégique pour la construction d'un nouveau navire autodéchargeur de pointe d'une capacité de 26 000 tonnes de port en lourd, et qui ouvrira une nouvelle voie en matière de navigation sécuritaire, durable et efficace dans le golfe du Saint-Laurent et la région des Grands Lacs.

Misant sur leurs valeurs communes de sécurité, de durabilité et d'innovation, Sel Windsor et CSL ont entrepris la construction sur mesure du nouveau navire en août 2020 après plusieurs années de planification concertée incluant une analyse d'impact environnemental, des évaluations de la sécurité du personnel en mer et à terre, une évaluation de l'efficacité des opérations de fret et une optimisation de la navigation.

Le navire au design particulier est spécifiquement adapté au besoin de Sel Windsor de transporter du sel de déglaçage depuis son site de Mines Seleine, aux Îles-de-la-Madeleine, vers les dépôts de Montréal et Québec, ainsi que d'autres destinations au Québec et à Terre-Neuve. Les livraisons régulières et ponctuelles de sel de déglaçage de Sel Windsor contribuent à garder les routes sécuritaires durant la saison hivernale dans l'est du Canada.

Le nouveau navire apportera, à long terme, une solution de transport maritime sécuritaire, fiable et durable à cette région qui compte sur la production de Mines Seleine.

« Ce partenariat avec CSL illustre notre volonté de prouver non seulement que nous pouvions, mais aussi que nous devions faire mieux. Il importe en effet de remettre en cause le statu quo, en particulier quand nous avons la possibilité de réduire notre impact environnemental et d'accroître la sécurité de nos opérations tout en procurant à la population canadienne le sel de déglaçage qu'elle connaît et qu'elle apprécie », a fait valoir Tom Labash, gestionnaire, Distribution maritime, chez Sel Windsor.

Un transport maritime plus durable

Étant donné le chevauchement de la route de transport du sel et de l'environnement marin sensible des Îles-de-la-Madeleine dans le golfe du Saint-Laurent, Sel Windsor et CSL ont uni leurs efforts sur diverses innovations propres à renforcer la durabilité et à réduire l'empreinte environnementale du nouveau navire, notamment :

Des moteurs diésels-électriques de niveau 3 et une coque au design unique contribuant à réduire les émissions de CO 2 et à améliorer l'efficacité énergétique;

et à améliorer l'efficacité énergétique; Un système de traitement des eaux de ballast pour atténuer le transfert d'espèces envahissantes;

Une machinerie plus silencieuse qui réduira le bruit généré par le navire par souci de protéger les populations de baleines noires de l'Atlantique Nord et d'autres mammifères marins du secteur.

On prévoit que, par rapport à son prédécesseur, le nouveau navire générera environ 25 % moins d'émissions de gaz à effet de serre et 80 % moins de polluants atmosphériques nocifs.

Un transport maritime plus sécuritaire et efficace

Le nouveau navire se distingue aussi par plusieurs innovations axées sur l'efficacité et la sécurité, dont :

Un système fixe à point de chargement unique avec une seule trémie dans laquelle le sel est chargé, combiné à un système de manutention de la cargaison qui élimine la nécessité pour le navire de se déplacer pendant le chargement, amélioreront l'efficacité des opérations de chargement et la sécurité du personnel à bord et à terre.

Une coque de conception moderne et un système de propulsion de pointe pour améliorer la manoeuvrabilité du navire et accroître la sécurité de la navigation dans le chenal peu profond des Îles-de-la-Madeleine.

« Nous sommes honorés d'unir nos forces à celles de notre client de longue date, Sel Windsor, un partenaire visionnaire disposé à prendre des engagements concrets pour intégrer à sa chaîne d'approvisionnement des solutions axées sur la durabilité et la sécurité », a commenté Louis Martel, président et chef de la direction, Groupe CSL. « C'est avec enthousiasme que CSL entreprend de diriger la conception et la construction de ce navire innovant pour son client et, par le fait même, passe à un autre niveau en matière de sécurité et de durabilité environnementale en eaux canadiennes. Nous tenons par ailleurs à remercier le ministère des Transports du Québec pour sa participation financière, qui s'inscrit dans son programme d'amélioration de l'efficacité des transports maritimes, aériens et ferroviaires. Grâce à cet appui généreux, CSL peut acquérir et installer les équipements qui permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre du nouveau navire. »

La cérémonie de pose de la quille du nouveau navire s'est déroulée le 29 janvier 2021 au chantier naval de Chengxi à Jiangyin, en Chine. Il est prévu que le navire entrera en service aux Îles-de-la-Madeleine au début de la saison de navigation 2022.

Pour de plus amples renseignements sur le projet, veuillez consulter www.CX9203.com.

À propos de K+S Sel Windsor

Le siège social de K+S Sel Windsor Ltée est situé à Pointe-Claire (Québec) et emploie quelque 800 personnes à travers le Canada. Sa marque de produits est bien établie et fait partie intégrante de la vie des Canadiens depuis 1893. Aujourd'hui, le portfolio de Windsor comprend toute une gamme de produits de première qualité destinés aux consommateurs, commerces et industries, des sels culinaires aux sels adoucisseurs d'eau, en passant par divers produits de déglaçage et sels de piscine. Pour plus de renseignements, rendez-vous au www.SelWindsor.com.

En exploitation depuis 1982, le site de Mines Seleine de Sel Windsor emploie environ 143 personnes.

À propos de Canada Steamship Lines

Le Groupe CSL est le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeurs au monde. L'entreprise, qui a son siège social à Montréal et qui compte des divisions aux Amériques, en Australie, en Europe et en Asie, transporte des millions de tonnes de marchandises chaque année pour ses divers clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

