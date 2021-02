Héroux-Devtek nomme Didier Evrard à titre d'administrateur





LONGUEUIL, QC, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société »), fabricant international chef de file de produits aérospatiaux et troisième plus important fabricant de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, a annoncé la nomination de M. Didier Evrard à titre d'administrateur de la Société.

Fort de 40 ans d'expérience dans l'industrie aérospatiale européenne, M. Evrard occupait jusqu'à tout récemment le poste de vice-président exécutif et directeur des programmes chez Airbus Commercial Aircraft, poste qu'il a occupé pendant près de cinq ans. À ce titre, il était responsable de tous les programmes d'avions commerciaux, assurant leur rentabilité et dirigeant la politique des produits. Au cours des huit années précédentes, M. Evrard a été responsable du programme A350 XWB, supervisant le développement technique et industriel de cette famille emblématique d'avions. Entre 2002 et 2007, il a occupé le poste de chef de programme au sein du groupe de défense MBDA. Didier Evrard a diplômé en 1975 de l'École Centrale de Lyon et en 1976 de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (ISAE).

"Nous sommes fiers d'accueillir M. Evrard au sein du conseil d'administration de Héroux-Devtek. Son parcours professionnel très diversifié enrichit notre groupe d'administrateurs expérimentés et multidisciplinaires. Sa contribution à la direction de programmes clés chez Airbus et son impressionnant parcours parlent d'eux-mêmes et nous avons très hâte de travailler étroitement avec M. Evrard", a déclaré M. Gilles Labbé, président exécutif du conseil d'administration de Héroux-Devtek.

À PROPOS D'HÉROUX-DEVTEK

Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinés au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 90 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 53 % aux États- Unis. Le siège social de la Société est situé à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

SOURCE Héroux-Devtek Inc.

Communiqué envoyé le 11 février 2021 à 12:59 et diffusé par :