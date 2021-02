Site Louvain Est - La Ville de Montréal annonce la création d'un projet de serre productive et éducative sur le site Louvain Est





MONTRÉAL, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le responsable de l'urbanisme et de la mobilité au sein du comité exécutif, Éric Alan Caldwell, et la mairesse d'Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier, sont fiers d'annoncer la création d'un projet de serre urbaine sur le site du futur écoquartier Louvain Est. Il s'agit du premier projet d'occupation transitoire du secteur. Cet ambitieux projet est le résultat d'une démarche collective qui a placé la résilience alimentaire au coeur de ce futur quartier. Opérée par l'organisme Ville en vert et rendue possible grâce au soutien financier de Feed Montréal, cette serre quatre saisons servira un réseau alimentaire de proximité, reposant sur un modèle de production et de consommation en circuit court, supporté par des actions locales d'agriculture urbaine, de distribution solidaire et de transformation des aliments.

« Je suis épaté par les progrès rapides dans le dossier de la revitalisation du site Louvain Est, signe que le modèle de gouvernance concerté que nous avons mis en place fait ses preuves. Avec cette nouvelle étape, c'est non seulement un quartier qui se développe, mais c'est plusieurs objectifs pour la Ville dans son ensemble que nous atteindrons. Notre priorité est d'offrir aux Montréalaises et aux Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins. Cela passe notamment par la production d'aliments sains, ici même, et la création de modèles d'économie circulaire afin de favoriser la transition écologique et la résilience des communautés, en offrant par exemple une partie des récoltes aux personnes vivant en situation de précarité ou en impliquant le milieu scolaire », a mentionné Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme et de la mobilité au sein du comité exécutif.

« Ce projet de serre urbaine est vraiment emballant! Il s'inscrit parfaitement dans les actions prévues au Plan stratégique 2018-2021 de l'arrondissement qui vise le soutien à de nouveaux projets d'agriculture urbaine, et bonifie l'importante offre d'aliments frais dans Ahuntsic-Cartierville grâce à l'implantation de nombreux projets dans notre arrondissement. Le développement d'un pôle alimentaire et la mise en place de ce projet de serre est une idée issue des processus de participation citoyenne tenus au cours des dernières années qui confirme la valeur d'une démocratie participative », a déclaré Émilie Thuillier, mairesse d'Ahuntsic-Cartierville.

« Il est crucial d'investir dans la production locale de fruits et de légumes. La construction de cette serre permet à l'arrondissement de démontrer que la production à longueur d'année et la réduction de l'insécurité alimentaire sont possibles en milieu urbain. C'est une nouvelle façon de consommer qui se dessine à travers la mise en place de cette serre. Des projets novateurs comme celui-ci permettent à la Ville de Montréal d'évoluer vers la transition écologique afin de rehausser sa résilience économique, sociale et écologique », a souligné Élyse Rémy, directrice générale de Ville en vert.

Le site Louvain Est est une vaste propriété municipale de près de huit hectares dont l'avenir fait l'objet d'une importante mobilisation citoyenne afin d'y aménager un quartier exemplaire et solidaire qui contribuera activement à la transition écologique et sociale. En 2019, un bureau de projet réunissant la Ville de Montréal, l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville et la table de concertation Solidarité Ahuntsic a été mis sur pied afin de planifier le développement du quartier, de manière concertée avec la population. Ce projet pilote de gouvernance innovant s'impose d'ailleurs déjà comme un modèle en matière de démocratie participative dans les projets urbains.

À terme, le projet d'écoquartier comprendra entre 800 à 1000 unités de logement abordable, une école, une garderie, un centre communautaire et civique, ainsi qu'un pôle alimentaire soutenu par la serre. Le projet pilote d'urbanisme transitoire du site Louvain Est mettra en place un laboratoire citoyen qui contribuera à définir la vocation de ce site actuellement vacant. Implantée sur une propriété municipale située dans un désert alimentaire, la serre sera une plaque tournante de la lutte contre l'insécurité alimentaire. D'une durée de quatre ans, le projet sera évalué des points de vue de ses impacts et de ses avantages, en vue de sa pérennisation. Cette expérimentation se veut un modèle pouvant servir d'autres quartiers, facilitant ainsi l'atteinte des objectifs d'autonomie alimentaire poursuivis dans le plan de relance économique 2021 et le plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal. Le début des travaux débutera ce printemps, visant une ouverture dès cet été.

Véritable catalyseur du pôle alimentaire de l'écoquartier, le projet de serre 4 saisons, d'une superficie d'environ 558 m², permettra de poser un premier geste vers le réaménagement du site Louvain Est. Une consultation publique sur l'avenir du site Louvain Est, tenue par l'Office de consultation publique de Montréal, aura lieu ce printemps.

