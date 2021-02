Suspension de la négociation par l'OCRCVM - BES

La nuit dernière, un locataire d'un immeuble géré par Espace La Traversée a été attaqué à l'arme blanche. Celui-ci est grièvement blessé et on craint pour sa vie. Le suspect s'avère également être un locataire du même édifice. En réaction, nous avons...

Reprise des négociations pour: Société : Juva Life Inc. Symbole CSE : JUVA Les titres : Non Reprise (HE) : 12 h 54:20 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une société...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Juva Life Inc. Symbole CSE : JUVA Les titres : Non Motif : Coupe-circuits pour titre individuel Heure de la suspension (HE) : 12 h 49:20 L'OCRCVM peut prendre la décision de...