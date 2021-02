Une collaboration fructueuse pour l'Université de l'Ontario français, l'Université Laval et le Collège La Cité : Une première cohorte de diplômés





TORONTO, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'Université de l'Ontario français (UOF) est heureuse d'annoncer, en collaboration avec l'Université Laval et le Collège La Cité, une première cohorte de 18 étudiants diplômés pour le premier programme de certificat de deuxième cycle qu'elle a offert en pédagogie de l'enseignement supérieur.

Au printemps 2019, l'Université de l'Ontario français avait fait état de la mise sur pied d'un certificat en pédagogie de l'enseignement supérieur de 16 crédits universitaires, créé en partenariat avec l'Université Laval et le Collège La Cité. Au cours de l'année universitaire 2019-2020, cette formation a ainsi été développée par un groupe de travail constitué de représentant-e-s des trois établissements scolaires.

Lancée à l'automne 2019, cette formation a concerné des étudiants par ailleurs enseignants en exercice au Collège La Cité ou conseillers en développement académique, désirant renforcer davantage leurs compétences pédagogiques. Dans l'esprit de «?partir de leur expérience pour enrichir durablement leur expérience future?», les participants de différentes disciplines ont ainsi trouvé dans les cours, l'occasion d'échanger sur leurs pratiques, de mieux se connaitre et de développer des repères communs en lien avec le projet pédagogique du Collège La Cité. Le design initial des cours et du certificat a été adapté pour tenir compte du contexte pandémique et accompagner les participants dans leur transition professionnelle.

«?Nous sommes fiers de cette formation qui est le fruit d'une approche pédagogique expérientielle réflexive pour soutenir le développement professionnel des acteurs de l'éducation?», a indiqué le formateur principal, Didier Paquelin, professeur titulaire, Chaire de leadership en pédagogie de l'enseignement supérieur, Université Laval, Québec.

Cette formation a attiré 22 étudiants et s'est terminée en janvier dernier avec une première cohorte de 18 étudiants diplômés dont neuf poursuivront leurs études à la maîtrise à l'Université Laval.



«?Je suis enchantée qu'une proportion aussi importante de participants, tous des membres du personnel de La Cité, aient pu se perfectionner professionnellement en complétant avec succès ce certificat de deuxième cycle?», a déclaré Lise Bourgeois, présidente-directrice générale du Collège La Cité. «?Ils ont travaillé fort et je les félicite. Au final, ce sont tous nos secteurs à l'enseignement qui ont bénéficié de cette formation, nos participants ayant partagé leurs nouvelles connaissances et leur apprentissage expérientiel avec leurs collègues.?»

«?Ce programme s'inscrit dans une volonté de l'UOF de répondre de manière concrète aux besoins du marché du travail et à la nécessité d'initier les professeurs à la vision pédagogique de l'université et de faciliter ainsi leur développement professionnel », a mentionné Denis Berthiaume, PhD., co-recteur par intérim et vice-recteur aux études et à la recherche de l'Université de l'Ontario français.

Une illustration de l'importance de la collaboration

La mise en oeuvre de ce premier programme de formation offert par l'UOF démontre l'esprit de collaboration qui est vigueur avec l'Université Laval et le Collège La Cité ainsi que le partage de valeurs communes où la pédagogie est un élément fondamental. Cette formation s'inscrit au coeur des nouvelles réalités de l'enseignement supérieur et vise à favoriser la réussite des étudiants. Un partenariat comme celui-ci permet ainsi à davantage de personnes d'avoir accès à l'enseignement supérieur.

L'UOF compte d'ailleurs poursuivre en ce sens pour offrir prochainement, en collaboration avec divers partenaires, des programmes existant déjà dans d'autres universités.

Pour l'instant, à quelques mois de son ouverture officielle en septembre, l'UOF poursuit son travail sans relâche afin de se faire connaitre et de promouvoir la qualité de ses programmes et notamment ses quatre premiers baccalauréats spécialisés approuvés en octobre dernier par le ministre des Collèges et des Universités.

L'Université de l'Ontario français offre pour tou-te-s les francophones et francophiles une pédagogie innovante axée sur l'apprentissage, l'expérience et la découverte qui facilite l'insertion socio-professionnelle.

