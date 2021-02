Un investissement de 110 M$ pour promouvoir l'entrepreneuriat financier et favoriser l'émergence de nouveaux gestionnaires





QUÉBEC, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement appuie financièrement le Programme des gestionnaires en émergence du Québec (PGEQ) en investissant 50 millions de dollars supplémentaires dans le Fonds PGEQ par l'entremise d'Investissement Québec. Cette bonification du programme est réalisée en partenariat avec la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ, qui injecteront 25 millions de dollars chacun, ainsi qu'avec Fondaction, qui versera 10 millions de dollars. Le PGEQ vise notamment à promouvoir l'entrepreneuriat financier au Québec par l'octroi de mandats à des gestionnaires émergents locaux et à créer un cadre de mentorat pour ces nouveaux gestionnaires.

Le PGEQ a été lancé dans la foulée des travaux du chantier entrepreneuriat de Finance Montréal - La Grappe financière du Québec, afin de stimuler l'entrepreneuriat financier au Québec et d'assurer le rayonnement du secteur financier sur les scènes locale, nationale et internationale. Ainsi, le PGEQ permet aux investisseurs institutionnels de diversifier leurs stratégies de placement et d'appuyer les gestionnaires québécois.

Cet investissement répond à plusieurs objectifs du gouvernement, dont ceux de soutenir le PGEQ, d'encourager la création de nouvelles équipes de gestion et d'appuyer les équipes déjà installées au Québec.

Grâce à cet investissement, le programme pourra accorder des mandats à de nouveaux gestionnaires, et le Fonds PGEQ atteindra près de 400 millions de dollars d'actifs sous gestion. Depuis le lancement du PGEQ, dix gestionnaires de fonds ont été soutenus par l'entremise du programme, et deux d'entre eux ont obtenu leur diplôme.

Citations :

« L'investissement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans notre volonté d'appuyer l'émergence de nouveaux gestionnaires et d'assurer une relève forte dans le secteur financier. Je tiens à saluer le travail de Finance Montréal et du Comité aviseur du PGEQ ainsi que la participation de la Caisse de dépôt et placement du Québec, du Fonds de solidarité FTQ et de Fondaction qui inciteront d'autres investisseurs potentiels à contribuer à ce programme unique et novateur. »

Eric Girard, ministre des Finances

« On doit encourager la croissance de l'entrepreneuriat financier et le développement de gestionnaires de portefeuille locaux au Québec. Grâce à cet investissement, on donne des outils au secteur de la gestion des actifs pour qu'il innove et rayonne ici et ensuite à l'international. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec octroie 50 millions de dollars au PGEQ par l'entremise d'Investissement Québec.

La Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ investiront également 25 millions de dollars chacun, alors que Fondaction fournira 10 millions de dollars.

Le PGEQ permettra notamment d'injecter des capitaux supplémentaires dans la promotion de l'entrepreneuriat financier au Québec par l'octroi de mandats à des gestionnaires émergents locaux, puis d'offrir du mentorat à ceux-ci.

Lien connexe :

Programme des gestionnaires en émergence du Québec : http://pgeq.ca/.

SOURCE Cabinet du ministre des Finances

Communiqué envoyé le 11 février 2021 à 11:00 et diffusé par :